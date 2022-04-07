Boça'da enformasyon savaşları

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Dünya Buça’da elleri bağlı şekilde sokak ortasında öldürülmüş insanların görüntülerini konuşmaya devam ediyor.

‘BİZ DEĞİL ONLAR YAPTI’

Ukrayna ve Rusya birbirini suçlarken Buça’ya dair enformasyon savaşı da yeni bir boyut kazandı. Dün ve önceki gün Türkiye’deki ve başka ülkelerdeki birçok gazetecinin e-posta kutusuna mail’ler yağdı. Ben de 15 tane mail aldım. Adreslerden ve isimlerden mail’lerin Rus tarafından geldiği anlaşılıyor. Temanın aynı olduğu mesajlar katliamı Rusların değil ‘Nazi’ Ukraynalıların yaptığı iddiasını içeriyor. Mesajlara görüntüler de eklenmiş.

‘RUS ASKERLERİ ÖLDÜRÜLÜYOR’

E-postalardan bazı bölümler şöyle:

“Objektif olmak zorundasınız. Ukrayna’da faşistlerin neler yaptığını bilmelisiniz. Rus ordusuna Ukrayna’da işkence ediliyor ve acımasızca öldürülüyor. Aynısı Donbas’taki sivillere de yapılıyor.”

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“Görüntülerde yerde yatanlar Rus paraşütçüler. Geri çekilirken pusuya düşürüldüler.”

“Dünya, Rusların kimlere karşı savaştığını bilmeli! Videolar Nazilerin Rus askerlerini nasıl acımasızca katlettiğini gösteriyor.”

“Ruslarla omuz omuza mücadele edecek kadar cesur olun.”