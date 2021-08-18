Bob Dylan’a cinsel istismar davası

Müziğin yaşayan efsanelerinden biri olarak kabul edilen ABD’li sanatçı Bob Dylan (80) hakkında bir kadın, 1965 yılında kendisi 12 yaşındayken cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla davacı oldu. Bugün 68 yaşında olan ve davanın açıldığı Manhattan Yüksek Mahkemesi belgelerinde adı ‘JC’ olarak açıklanan davacı kadın, Dylan’ın kendisiyle “arkadaşlık ve duygusal bağlantı” kurduğunu iddia etti. Mahkeme belgelerine, ABD’nin Connecticut eyaletinde yaşayan kadının, ünlü şarkıcının kendisine uyuşturucu madde ve alkol vererek Manhattan’daki Chelsea Hotel’de bulunan gösterişli odasında cinsel istismarda bulunduğu iddiası yer aldı.

BİRDEN FAZLA KEZ SALDIRI

Kadın mahkeme kayıtlarına göre, Dylan’ın 23 ya da 24 yaşlarında olduğu 1965 nisan ve mayısında birden fazla kez cinsel saldırıda bulunduğunu, kendisiyle duygusal bağ kurarak çekingenliğini azalttığını iddia ederken, cinsel istismar amacıyla fiziksel şiddet uygulamakla tehdit ettiğini öne sürdü. Davacı, yaşadıklarının kendisinde kalıcı duygusal ve psikolojik izler bıraktığını belirtti.

SÖZCÜSÜ İDDİALARI REDDETTİ

Ünlü şarkıcının The Guardian gazetesine konuşan sözcüsü iddiaları reddederek, “56 yıllık bu iddialar doğru değildir ve şiddetli bir şekilde savunma yapılacaktır” ifadesini kullandı. Gerçek adı Robert Allen Zimmerman olan Bob Dylan’ın 11 Grammy ödülünün yanı sıra 2016 yılı Nobel Edebiyat Ödülü bulunuyor. Dylan ayrıca dünya barışı ve kültürüne katkıda bulunanlara takdim edilen, ABD’nin en yüksek sivil nişan olan Özgürlük Madalyası’nın da sahibi.

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