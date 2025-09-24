×
BM’ye saldırı mı olacaktı... 100 bin sim kartı ve 300 server ele geçirildi

BM’ye saldırı mı olacaktı... 100 bin sim kartı ve 300 server ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2025 07:00

ABD Başkanı Donald Trump’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşmasından kısa süre önce Amerikan Gizli Servisi dikkat çekici bir açıklama yaptı. Ağustos ayında New York’ta cep telefonu ağlarını çökertebilecek bir sistem tespit ederek ele geçirildiği duyuruldu.

ABD’li yetkililer, BM Genel Merkezi’ni esas alan 56 km’lik bir yarıçapı kapsayan alanda toplam 100 binden fazla sim kart ile 300 sunucudan oluşan anonim iletişim ağının acil müdahale hizmetlerini engelleyebileceğini ve şifreli iletişim kurmak için kullanılabileceğini belirtti. Amerikan basınına konuşan bir yetkili, sistemin dakikada 30 milyon kısa mesaj gönderebildiğini ve kurumun daha önce hiç bu kadar kapsamlı bir operasyon görmediğini söyledi. Sistemin hücresel veri ağını çökertebileceği belirtilirken, sim kartlar üzerinde yapılan ilk araştırmalarda bir ülke ve ABD güvenlik birimleri tarafından tanınan bazı kartel üyeleriyle bağlantılı veriler tespit edildi. Washington’daki Avrupa Politika Analiz Merkezi’nde siber güvenlik araştırmacısı olan James A. Lewis, Rusya, Çin ve İsrail de dahil olmak üzere sadece birkaç ülkenin böyle bir operasyonu gerçekleştirme kapasitesi olabileceğini söyledi. Ele geçirilen sistemin bir tehdit oluşturup oluşturmadığı ise kesin değil.

#BM#SIM Kartı#Server

