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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 11.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

BM'ye Maraş cevabı: Gerçekleri görün

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
BM'ye Maraş cevabı: Gerçekleri görün
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KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum yönetiminin başvurusu üzerine Maraş açılımının geri alınması çağrısında bulunan BM Güvenlik Konseyi’ne, “Yanıltıcı propagandaya değil, gerçeklere bakın” cevabını verdi.

BM Güvenlik Konseyi önceki akşam bir bölümü sivil ziyarete açılan KKTC’nin Maraş kentini görüştü ve başkanlık açıklaması yaparak açılımın geri alınması çağrısında bundu. Maraş açılımının mimarı KKTC Başbakanı Ersin Tatar, “Güvenlik Konseyi kararı olmayan bu açıklama, Doğu Akdeniz’deki yeni konjonktür ve adadaki gerçekleri dikkate almadan, Kıbrıs Rum tarafının etkisi altında alınmış bir beyandır” cevabını verdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da benzer bir açıklama yaptı ve “Uluslararası toplum Kıbrıs Rum yönetiminin yanıltıcı propagandasını değil, Ada’daki gerçekleri dikkate almalı ve gelişmeleri önyargısız şekilde değerlendirmelidir” ifadelerini kullandı.

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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