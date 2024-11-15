BM’nin yeni raporu: İsrail’in eylemleri soykırıma uyuyor

Haberin Devamı

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Komitesi, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü savaşı “soykırım” durumuyla uyumlu buldu. Ekim 2023-Temmuz 2024 döneminde yapılan incelemelere dayanan raporda, Gazze’deki kitlesel sivil kayıplar ve Filistinlilere “kasıtlı” olarak dayatılan koşullar sebebiyle İsrail’in eylemlerinin soykırım tanımına uyduğu belirtildi.

Raporda, İsrail’in kasıtlı olarak Gazze Şeridi’ne yapılacak insani yardımları engellediği, açlığı silah olarak kullandığı ve sivil kayıplar konusunda dikkatsiz davrandığı belirtiliyor. Komiteye göre “savaşın başlamasından bu yana İsrail’in Filistinlileri gıda, su ve yakıt da dahil olmak üzere hayatta kalmak için gereken temel malzemelerden mahrum bırakması” İsrail’in Gazze’ye yönelik eylemlerinin soykırım niteliği taşıdığını gösteriyor. “Soykırım” terimi BM’ye bağlı kuruluşlar tarafından İsrail’in Gazze’deki eylemlerine atıfta bulunurken nadiren kullanılıyor. Açıklanan raporlar bu durumun değiştiğinin göstergesi. 23 Ekim’de yine BM Özel Komitesi tarafından yayınlanan raporda, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik politika ve uygulamalarının soykırım özellikleriyle tutarlı olduğuna işaret edilmişti.

Haberin Devamı

2 MİLYON KİŞİ YERİNDEN OLDU

BM’nin çarpıcı raporuyla birlikte New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü de (HRW) bölgedeki yerinden edilmelere dair yeni çalışmasını yayınladı. HRW’nin araştırmasına göre, İsrail, Gazze’deki Filistinlilerin zorla ve kitlesel yerinden edilmesiyle, savaş suçu işliyor. 154 sayfalık raporda Gazze’de 13 aydır süren savaşın sonucunda yaklaşık 1.9 milyon Filistinlinin yerinden edildiğine dikkat çekiliyor.

KATZ: DURMAYACAĞIZ

Raporlarla birlikte Gazze’nin durumu ortadayken, siyasilerin söylemleri nezdinde savaşın diğer cephesi Lübnan’da da ateş sönmeyecek gibi. İsrail ordusunun Kuzey Komutanlığını ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ülkenin Lübnan’a yönelik saldırıları hakkında konuştu. Katz, “Ayağımızı gazdan çekmeyeceğiz ve savaş hedeflerine ulaşılana kadar Beyrut’ta ve Lübnan’ın geri kalanında Hizbullah’ı vurmaya devam edeceğiz. Biz buradayken, Beyrut’ta terörist altyapısı çöküyor. Devam edeceğiz ve Hizbullah’ı her yerde vuracağız” dedi.

Haberin Devamı

TRUMP’A ‘HEDİYE ATEŞKES’ HAZIRLIĞI

Amerikan Washingon Post (WP) gazetesinin haberine göre İsrail, ABD’nin yeni başkanı seçilen Donald Trump’a “dış politika zaferi” kazandırmak için Lübnan’da ateşkes sürecini hızlandırıyor. İsrailli yetkililere göre Netanyahu’nun Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, bu konuyu görüşmek için Trump’ın Mar-a-Lago’daki konutunu ziyaret etti ve ardından Washington’da, Biden yönetiminden yetkilileri konuşma üzerine bilgilendirdi. WP’ye konuşan bir İsrailli yetkili, “İsrail’in Trump’a bir şeyler hediye edeceğine dair bir anlayış var. Ocak ayında Lübnan konusunda gelişmeler olacak” dedi. Ateşkesin yürürlüğe girmesi halinde, kampanyası boyunca Ortadoğu’daki savaşlara son vermek istediğini söyleyen Trump’ın en önemli seçim vaatlerinden biri gerçekleşmiş olacak.