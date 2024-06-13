BM’nin soruşturması sonuçlandı: İsrail savaş suçu işliyor

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Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu, Hamas ile İsrail arasındaki savaşta her iki tarafı da savaş suçları işlemekle suçladı. Soruştuma sonucuna ilişkin yayınlanan raporda, sekiz aydan fazla süredir devam eden Gazze savaşında iki tarafın da uluslararası hukuku hiçe saydığı belirtildi. Rapora göre İsrail, hem savaş suçları hem de insanlığa karşı suçlar işledi.

İSRAİL SİVİLLERİ KASTEN ÖLDÜRDÜ

200 sayfayı aşan raporda, İsrail’i Gazze halkını açlığa mahkum etmekle, keyfi şekilde tutuklamakla, öldürmekle ve on binlerce çocuğu sakat bırakmakla itham edildi. Hamas ise 7 Ekim’de sivillere saldırı, işkence, insanlık dışı muamele ile suçlandı. İsrail’in yeteri kadar önlem almadan ‘maksimum hasar’ vermek için saldırmasının sivillerin ölmesine yol açtığı vurgulanırken yerleşim yerlerinde ağır silahlarla kasıtlı ve doğrudan saldırılar yapıldığının altı çizildi. İsrail’in hava saldırılarında kullandığı mühimmatın neredeyse yarısının “güdümsüz” olduğu, bunun da yoğun nüfuslu bölgelerde siviller için büyük bir tehdit oluşturduğu kaydedildi. Raporda ayrıca, İsrail kuvvetlerinin çoğunlukla tahliye yolları üzerinde ve güvenli alanlarda sivilleri kasten öldürdüğünü gösteren iki araştırma da yer aldı.

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CİNSEL TACİZ KÖTÜ MUAMELE

Rapora göre, İsrail güvenlik güçleri tutukladıkları Filistinlileri çıplak veya kısmen giyinikken sorguya çekti; gözaltı sırasında kötü muameleye maruz bıraktı. Bazı vakalarda Filistinliler aile üyelerinin önünde cinsel tacize uğradı. Hem erkekler hem de kadınlar cinsel şiddet mağduru olurken, özellikle erkek çocukları hedef alındı. Raporda ayrıca, aralarında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu’nun da bulunduğu üst düzey İsrailli yetkililerin kullandığı kışkırtıcı söylemin altı çizildi. İsrail soruşturma sürecinde müfettişlerle işbirliği yapmadı ve bulguları reddetti.

YAKALAMA KARARI İSTENMİŞTİ

BM’ye bağlı Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan, geçen ay aralarında İsrail Başbakanı Netanyahu’nun da bulunduğu birçok üst düzey İsrailli yetkili ve Hamas lideri için savaş suçları ve insanlığa karşı işlenmiş suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkarılmasını talep etmişti. İsrail suçlamaları reddederken Hamas da kararı kurbanları saldırganlarla eşitleme girişimi olarak eleştirmişti.

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İSRAİL ‘UTANÇ LİSTESİNDE’

BM’den İsrail’e bir kötü haber daha geldi. Geçen hafta medyaya yansıyan karar kesinleşti ve İsrail ordusu, çatışma bölgelerinde çocuklara zarar verenler ‘kara listesine’ eklendi. Gazze Şeridi, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki 4 bin 247 Filistinli çocuğa yönelik 7 bin 837 ihlal gerçekleştiği aktarılan raporda, ihlallerin İsrail ordusu ve İsrailli yerleşimciler tarafından yapıldığı kaydedildi.