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BM’nin Kıbrıs raporu Rumları endişelendirdi

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#Birleşmiş Milletler#Antonio Guterres#Kıbrıs
BM’nin Kıbrıs raporu Rumları endişelendirdi
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 07:00

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 13 Haziran-11 Aralık 2024 dönemini kapsayan Güvenlik Konseyi’ne sunduğu Kıbrıs sorunuyla ilgili iyi niyet misyonu raporunda, Rumların ısrar ettiği “federasyon çözümünü” içeren cümle girmedi.

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Rum yönetimi mart ayında toplanması planlanan garantör ülkelerin de katılacağı Kıbrıs konferansı öncesinde yayınlanan son rapordaki bu ayrıntının, Türk tarafının istediği gibi ‘federasyon öldü’ tezine destek anlamına geldiği endişesine kapıldı.

İKİ DEVLET DE YOK

Alithia gazetesinin manşetten verdiği haberde, “Ne iki devlet ne federasyon” başlığını kullandı ve raporda Kıbrıs’ta federasyon temelinde çözüm öngören BM Güvenlik Konseyi kararlarına da atıfta bulunmadığına işaret etti. Gazete Guterres’in çok uzun süredir federasyon çözümünü de açıklamalarında kullanmadığına dikkat çekti.

BM raporunu “nahoş gelişme” diye niteleyen gazete, Guterres’in 20 Ocak’ta Lefkoşa’da bir araya gelecek KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum lider Nikos Hristodulidis’in en azından iki taraf arasında yeni geçiş kapıları açılması yönünde uzlaşmalarını beklediğini kaydetti.

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#Birleşmiş Milletler#Antonio Guterres#Kıbrıs

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