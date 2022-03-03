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BMGK’dan Rusya’ya ‘kınama’ çıktı

#BMGK#Rusya#Kınama
BMGK’dan Rusya’ya ‘kınama’ çıktı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK), 25 yıl sonra ilk kez düzenlenen özel oturumda, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini 5’e karşı 141 oyla kınama kararı aldı.

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193 üyeli BM Genel Kurulu’nda 141 ülkenin desteğini alan kınama kararı, dün yapılan “acil özel oturumda” geçti.

‘RUS ORDUSU DERHAL ÇEKİLMELİ’

Kararda, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırganlığı en güçlü şekilde kınanarak Moskova’dan tüm kuvvetlerini Ukrayna’dan “derhal, eksiksiz ve koşulsuz olarak” geri çekmesi talep edildi. Ayrıca, Rusya’ya Ukrayna’nın Donbas’taki iki ayrılıkçı bölgeyi bağımsız olarak tanıma kararını geri alma çağrısında bulunuldu.

1997’DEN BU YANA İLK

BMGK’da, 1997’den bu yana ilk defa gerçekleşen “acil özel oturum” sonunda yapılan oylamada 35 ülke çekimser kalırken; sadece Rusya, Belarus, Suriye, Kuzey Kore ve Eritre “hayır” dedi. Çekimser kalan ülkeler arasında Orta Asya Türki Cumhuriyetleri, Ermenistan, Küba, İran ve Irak dikkat çekti.

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Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ezici bir çoğunluk tarafından kabul edilen kınama kararı, sadece Batı değil dünyanın genelinin Ukrayna’ya destek verdiğini gösterdi. Oylamanın yasal bağlayıcılığı bulunmasa da uluslararası kamuoyunun Ukrayna savaşına bakışını yansıtması açısından kritik önemde.

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#BMGK#Rusya#Kınama

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