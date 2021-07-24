BMGK’dan Maraş açılımına kınama

Kınama açıklaması, Maraş’ın geçen yıl sivil ziyarete açıldığı Ekim ayından sonra yapılan açıklamayla neredeyse aynı. Önceki açıklamada, Maraş açılımı için “Endişe duyuluyor” ifadesi kullanılmıştı. Açıklamada, Maraş’la ilgili alınan 550 (1984) ve 789 (1992) sayılı kararlarının uygulanması istendi, tek yanlı atılan adımlardan derin endişe duyulduğu belirtildi. Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi, Güvenlik Konseyi daimi üyesi İngiltere’nin hazırladığı ilk taslağın yenilenerek, ifadelerin sertleştirildiğine dikkat çekti ve memnuniyet belirtti.

DIŞİŞLERİ: MARAŞ, KKTC TOPRAĞIDIR

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, BMGK’nın açıklamasının ardından, Konsey’in kararını reddeden ve KKTC’ye desteğin yinelendiği bir yazılı açıklama yayınladı. “KKTC makamlarınca Maraş açılımı kapsamında alınan tüm kararlar mülkiyet haklarına saygı çerçevesinde olup, uluslararası hukukla tamamen uyum içerisindedir. İddia edildiğinin aksine, BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlal edilmesi söz konusu değildir” ifadelerinin yer aldığı açıklamada “Maraş’ın KKTC toprağı olduğu ve BMGK’nın kararlarının mülkiyet ve egemenlik haklarının üzerinde olmadığının” altı çizildi. Açıklamada “BM Güvenlik Konseyi açıklaması ile çeşitli ülkelerin, Ada’daki gerçeklerle bağdaşmayan, asılsız iddialara dayanan açıklamalarını tümüyle reddediyoruz” denilerek BMGK, “Rum-Yunan ikilisinin yanıltıcı propagandasından kurtulmaya ve KKTC’nin, Maraş konusunda hukuka uygun olarak attığı adımlarını ve Cenevre’de sunduğu yapıcı ve gerçekçi önerisini desteklemeye” davet edildi.



KKTC Dışişleri Bakanlığı da kınama açıklamasının maddi hatalar içerdiğini, Maraş açılımının uluslararası hukuka uygun, mülk sahiplerinin de haklarını garanti altına aldığını vurguladı.

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