BMGK’da Ukrayna kavgası

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ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya’nın Ukrayna sınırında 100 binden fazla asker konuşlandırdığını vurgularken, Rusya’yı “hiçbir gerçek dayanağı olmamasına rağmen işgal için bahane uydurmak amacıyla, Ukrayna’yı ve Batı ülkelerini gerilimin sebebiymiş gibi göstermekle” suçladı. Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise, ABD’nin “kendi yarattığı sahte gerilime dahil olduğunu” öne sürerken, sınırda 100 binin üstünde asker olduğu ve ülkesinin Ukrayna’yı işgal etmeyi planladığı iddialarını reddetti.

‘HER ŞEYE HAZIRIZ’

Toplantıya ilişkin ABD Başkanı Joe Biden’dan da yazılı açıklama geldi. “Toplantının Rusya’nın yalnızca Ukrayna’ya yönelik değil, modern uluslararası topluma yönelik de bir tehdit yönelttiğini tüm dünyaya göstermek amacıyla düzenlendiğini” ifade eden Biden, Rusya’nın diplomasiden uzaklaşarak Ukrayna’ya saldırması halinde sert ve ciddi sonuçlarla karşılaşacağını belirtti. Biden, “ABD ve müttefikleri her türlü senaryoya karşı hazırlanmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.