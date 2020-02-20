BMGK’da rejime çağrı: Türk gözlem noktalarına saldırıları durdurun

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, BMGK’da yaptığı konuşmada,“Suriyeli mültecilere yardım konusunda en fazla yükü taşıyan NATO müttefikimiz Türkiye’nin meşru çıkarlarını destekliyoruz ve Türkiye’nin yeni bir mülteci akını konusundaki endişelerini anlıyoruz” dedi. Almanya’nın BM Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen de “Suriye rejiminden, Türk kuvvetlerine yönelik saldırılarını durdurmasını ve derhal gerginliği azaltmasını talep ediyoruz” açıklamasını yaptı. İngiltere’nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce ise “İdlib’de gerginliğin artmasının 3.5 milyon mültecinin yükünü taşıyan Türkiye’yi etkileyecek olmasından endişe duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

MOSKOVA, İDLİB’İN YÜZDE 40’INI ÖNERMİŞ

TÜRKİYE ile Rusya arasında İdlib konusunda sonuçsuz kalan son görüşme turunda Rusya’nın “İdlib’de Türkiye’nin yüzde 40’lık alana çekilmesi”ni gündeme getirdiği ve uzlaşma sağlanamadığı öğrenildi. Ruslar, Türk heyetine Soçi Mutabakatı’nı revize etmeyi teklif ederken, Ankara, bu önerinin mümkün olmadığını belirtti. Görüşmelerde Rusya’nın Türkiye’nin 12 gözlem noktasını kuzeye çekmesi konusunda ısrarcı olduğu ancak Ankara’nın sözkonusu önerinin sahadaki mevcut duruma uygun olmadığını savunduğu belirtildi. Moskova’daki müzakerelerin sürdürülmesi için yeni bir Rus heyetinin önümüzdeki günlerde Ankara’ya geleceği de öğrenildi. (Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA)

RUS SAVAŞ UÇAKLARI VURDU

RUSYA savaş uçaklarının dün akşam saatlerinde İdlib’in güneyindeki El Rami, Basinkul ve Kaminas bölgelerini vurduğu, TSK’nın da İdlib’e yeni bir askeri konvoy gönderdiği bildirildi. Yerel kaynaklar Suriye Ordusu’nun Ariha bölgesinde M-4 karayoluna operasyon başlattığını iddia etti. (ANKARA)

PENTAGON: ULUSLARARASI TOPLUM ESAD’A BASKI YAPMALI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, uluslararası toplumun Esad rejimine İdlib’deki saldırılarına son vermesi konusunda baskı uygulaması gerektiğini söyledi. Pentagon’daki bir basın toplantısında konuşan Hoffman, nihai çözümün siyasi olması gerektiğine inandıklarını belirterek şöyle konuştu: “Esad’ın kendi halkına saldırmaya devam ettiğini görüyoruz. Ruslarla Türklerin bu alanda geniş çaplı bir çatışmaya girmeye yakın olduklarını görüyoruz. Uluslararası topluma, İdlib’deki saldırıları durdurmak konusunda Suriye’ye baskı uygulama ve barışçıl bir çözüm bulması çağrımıza devam ediyoruz.”

KREMLİN: HAREKÂT EN KÖTÜ SENARYO OLUR

TÜRKİYE’nin İdlib bölgesinde olası askeri harekâtı ile ilgili Kremlin’den de dün açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, “Türkiye’nin Suriye topraklarında meşru yönetim ve Suriye ordusuna yönelik harekât başlatması olasılığı olabilecek en kötü senaryo. Diğer taraftan Türkiye, elinde çok sayıda modern silahlar bulunan İdlib’deki teröristlere yönelik harekât başlatmayı düşünüyorsa bu, Soçi Mutabakatı’nın hayata geçirilmesi doğrultusunda atılmış olumlu adım olur” dedi.



LAVROV: YENİ PLAN YOK



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Moskova’daki görüşme turu ile ilgili konuştu. Lavrov, “Moskova’da yapılan görüşmelere gelince, burada heyetler iki ülke lideri Putin ile Erdoğan’ın İdlib ile ilgili belirledikleri hedeflerin nasıl yerine getirilmesi gerektiği hususunda anlaşamadı. Ayrıca biz masaya Türkiye’nin önüne İdlib bölgesiyle ilgili yeni hiçbir plan da koymadık. Şu an için Putin ile Erdoğan arasında planlanmış bir görüşme bulunmuyor. Böyle bir temasın gerçekleşmesi talimatı gelirse kısa sürede gerekli hazırlıklar yapılacaktır” dedi. (Nerdun HACIOĞLU)