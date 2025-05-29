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BMGK'da gözyaşlarını tutamadı: Filistin temsilcisi Gazze'deki acıları ağlayarak anlattı

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#BMGK#Filistin#Gazze
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 17:52

Birleşmiş Milletler toplantısında duygu dolu anlar yaşandı. Filistin temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in saldırılarında 10 çocuğundan 9'unu kaybeden Filistinli kadın doktordan bahsettiği sırada gözyaşlarını tutamadı.

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Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen ve Orta Doğu'daki son durumun ele alındığı oturumda konuştu.

Mansur, konuşması sırasında Gazze'deki çocukların öldürülmesinden bahserken gözyaşlarını tutamadı.

İsrail'in bölgede gerçekleştirdiği saldırıları "soykırım" olarak nitelendiren Mansur, "Binlerce çocuk açlıktan ölüyor. Cansız bedenlerini kucaklayan, saçlarını okşayan, onlarla konuşan, özür dileyen annelerin görüntüleri... Bu dayanılmaz. Kim bunu yapabilir? Buna inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

BMGKda gözyaşlarını tutamadı: Filistin temsilcisi Gazzedeki acıları ağlayarak anlattı

Mansur, İsrail'in saldırılarında 10 çocuğundan 9'unu kaybeden Filistinli kadın doktordan da bahsetti.

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Konuşması sırasında sesi tireyen Mansur, "Benim torunlarım var. Aileleri için ne anlama geldiklerini biliyorum. Ve Filistinlilerin durumunu, birşeyler yapacak yüreğimiz olmadan görmek, herhangi bir normal insanın tahammül edebileceğini ötesinde" dedi.

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Mansur, İsrail'in devam eden saldırılarına ve Gazze'deki açlık krizine tepki gösterdi.

BMGKda gözyaşlarını tutamadı: Filistin temsilcisi Gazzedeki acıları ağlayarak anlattı

Mansur, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Alevler ve açlık Filistinli çocukları yiyip bitiriyor. İşte bu yüzden ister işgal altındaki topraklarda ister uzaklardaki mülteci kamplarında, dünyanın dört bir yanına dağılmış biz 14 milyon Filistinli, bu kadar büyük bir öfke içindeyiz. Biz evlatlarımızı ve insanlarımızı seviyoruz. Onların bu korkunç trajediyi yaşamalarını ve barbarlığa karşı savaşma erdeminden dem vuranların bu vahşi saldırılarını görmek istemiyoruz"

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#BMGK#Filistin#Gazze

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