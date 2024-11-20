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BMGK'da Gazze'de acil ateşkes tasarısı ABD tarafından 4. kez veto edildi

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#BMGK#Gazze#ABD
BMGKda Gazzede acil ateşkes tasarısı ABD tarafından 4. kez veto edildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 18:31

BM Güvenlik Konseyi’nde, Gazze'de acil ateşkes, esirlerin bırakılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesini talep eden karar tasarısı, ABD tarafından 4. kez veto edildi.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), Gazze'de acil ateşkes, esirlerin bırakılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesini talep eden karar tasarısı, ABD tarafından 4. kez veto edildi.

15 üyeli BMGK'da, 10 seçilmiş üye olan Cezayir, Ekvador, Guyana, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından sunulan karar tasarısı oylamaya sunuldu. ABD tarafından veto edilen karar tasarısı, diğer 14 üye tarafından "evet" oyu aldı. Toplantıya ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood da katıldı.

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#BMGK#Gazze#ABD

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