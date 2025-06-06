BMGK’da büyük tepki çeken inat: ABD’den bayram öncesi ateşkese veto

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Gazze Şeridi’ndeki yaklaşık 2.2 milyon insan Ekim 2023’ten bu yana süren İsrail bombardımanı altındaki cehennem koşullarında dördüncü kez bayrama girerken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) sunulan ateşkes tasarısı ABD’nin vetosuyla reddedildi. ABD, 15 üyeli Konsey’deki 14 ülkenin “Evet” dediği tasarıyı “Hamas’ı kınamadığı” gerekçesiyle reddetti. ABD’nin kararı BMGK’da öfkeyle karşılandı. Pakistan ABD’yi “BMGK’nın vicdanında ahlaki bir leke bırakmakla” suçladı, Çin ise ABD’ye “siyasi hesapları bırakma” çağrısı yaptı.

‘HAMAS’I KINAMADI’ DİYE

Önceki gün BMGK’nın 10 geçici üyesi tarafından imzalanan tasarı grup koordinatörü Slovenya tarafından oylamaya sunuldu. Gazze’de ateşkes ve insani yardımların kısıtlama olmadan bölgeye sevki çağrısı yapan tasarı BMGK’nın ABD haricindeki dört daimi üyesi Fransa, İngiltere, Çin ve Rusya tarafından da kabul edildi. Tasarıya ‘Hayır’ diyerek veto eden ABD Temsilcisi Dorothy Shea, karara gerekçe olarak, “Bu karara karşı çıkmamız sürpriz olmamalı. İçerdiği, içermediği ve ileri sürülme biçimi için kabul edilemez. ABD, Hamas’ı kınamayan hiçbir önlemi desteklemeyeceğini açıkça belirtti” diye konuştu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da yaptığı yazılı açıklamada, “Hamas’ı kınamayan, Hamas’ın silahsızlanıp Gazze’yi terk etmesini talep etmeyen, İsrail ile Hamas arasında yanlış bir eşdeğerlik kuran ve İsrail’in kendini savunma hakkını hiçe sayan hiçbir düzenlemeyi desteklemeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

ABD vetosu BMGK’da büyük tepki yarattı. Slovenya’nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Zbogar, veto oyuyla, Konsey’in harekete geçmesini engellemekle suçladığı ABD’yi sert bir dille eleştirdi. “Uluslararası toplumu 80 yıldır yönlendiren kurallardan vazgeçmek ile veto hakkı arasında bir tercih yapmak durumunda kaldığımızda insanlığı seçtik” diyen Zbogar, BMGK içindeki farklı duruşların farkında olduklarını, bu nedenle taslak kararda sadece insani duruma odaklandıklarını belirtti.

5’İNCİ ABD VETOSU

Çin’in BM Temsilcisi Fu Cong, “Bugünkü oylama sonucu, konseyin Gazze’deki çatışmayı bastıramamasının temel nedeninin ABD’nin tekrar tekrar engellemesi olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor” sözleriyle Gazze’deki ateşkesi engelleyenin ABD olduğunu savundu. ABD’de ocak ayında göreve gelen Donald Trump yönetimi ilk kez BMGK’ya sunulan Gazze’de ateşkes tasarısını reddederken, savaşın başından bu yana toplamda da beşinci defa ateşkesi veto etmiş oldu. Gazzeliler dördüncü defa bayrama bombardıman altında girdi. Gazze’de toplam ölü sayısı ise 54 bin 677’ye ulaştı.

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‘BU SAVAŞ DEĞİL PLANLANMIŞ SOYKIRIM’

Fransa’ya resmi ziyaret gerçekleştiren Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la ortak basın toplantısında “Gazze’de yaşananlar savaş değil, çok iyi hazırlanmış bir ordunun, kadınlara ve çocuklara yönelik işlediği bir soykırım” ifadelerini kullandı. Lula da Silva, İsrail’e karşı uluslararası adımlar için BM Güvenlik Konseyi’nde reform yapılması gerektiğini de söyledi.

İSRAİL İKİ REHİNENİN CESEDİNİ ELE GEÇİRDİ

İsrail ordusu ve iç istihbarat birimi Şin Bet, 7 Ekim 2023’te Hamas tarafından kaçırılan iki İsrailli-Amerikalı rehinenin cesetlerinin askeri operasyonla Gazze’nin güneyinden alındığını açıkladı. 70 yaşındaki Judy Weinstein-Haggai ve 72 yaşındaki Gadi Haggai’nin o dönem Nir Oz Kibbutz’undaki evlerinin yakınınında yürüyüş yaparken öldürüldükleri belirtildi. Judy Weinstein sabahın erken saatlerinde acil servisleri arayarak hem kendisinin hem de kocasının vurulduğunu haber vermiş ve ailesine bir mesaj göndermişti. Çiftin sabah yürüyüşe çıktıkları anların güvenlik kamerası görüntüleri de İsrail basınında yayımlanmıştı.

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Çiftin cesetlerinin Hamas altında faaliyet gösteren küçük bir silahlı grup olan Mücahitler Tugayı tarafından tutulduğu belirtilirken, operasyonun Gazze’de ele geçirilen bir grup militanın sorgulanmasıyla elde edilen bilgi dahilinde Han Yunus kentinde yapıldığı aktarıldı.