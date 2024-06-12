BMGK savaşa ‘yeter’ dedi! Hamas yanıt verdi gözler İsrail’de

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BM Güvenlik Konseyi’nin önceki gece ABD Başkanı Joe Biden’ın geçen ay açıkladığı ateşkes teklifine destek talep eden kararı kabul etmesinin ardından gözler İsrail ve Hamas’a çevrilmişken dün Hamas’tan Katar ve Mısır’a resmi yanıt gönderildi.

BEYAZ SARAY: CEVABI ALDIK

Hürriyet’in de aralarında bulunduğu basın mensuplarına konuşan Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Hamas’ın cevabını daha yeni aldıklarını ve değerlendirme aşamasında olduklarını teyit etti. “Bir cevabın gelmesi kesinlikle faydalı. Biz de hevesle bunu bekliyorduk” diyen Kirby, eğer teklifteki birinci aşama hayata geçirebilirse tüm çatışmaların duracağının altını çizdi. ABD tarafı Tel Aviv’deki resmi makamlardan ateşkes teklifinin kayıtsız şartsız kabul edildiğine dair bir açıklama gelmemesine rağmen İsrail’in anlaşmayı kabul ettiğini öne sürmeye devam ediyor. Konuya değinen Kirby, “bu teklif İsrail’in teklifi” dedi.

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BLINKEN’DAN İKNA TURU

Joe Biden yönetiminin, İsrail’in ateşkes anlaşmasını kabul ettiğini ısrarla iddia etmesine rağmen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün tamamladığı iki günlük İsrail ziyaretinde Binyamin Netanyahu hükümetini ikna etmeye çalıştı.

Pazartesi günü Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşen Blinken; dün ise hafta sonu savaş kabinesinden ayrılan Benny Gantz ve muhalefet partisi lideri Yair Lapid ile bir araya geldi. Dün Tel Aviv’de gazetecilere konuşan Blinken, İsrailli yetkililerin daha önce defalarca dile getirdiği “Hamas’ı bitirmeden savaş bitmeyecek” söylemlerini yok sayarak, “Hamas dışında herkes evet dedi. Eğer Hamas evet demezse bu açıkça onların suçudur” ifadeleriyle ateşkesin kaderinin Filistinli grubun ellerinde olduğunu söyledi.

Netanyahu ile yapılan görüşmeden sonra ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Blinken’ın masadaki ateşkes teklifinin İsrail’in kuzey sınırında gerginliğin azaltılmasının ve İsrail’in bölge ülkeleriyle daha fazla entegre olmasının önünü açacağını Netanyahu’ya anlattığının altı çizildi.

Blinken ayrıca Netanyahu ve Gallant’a savaş sonrası planı anlattı ve planın İsrailliler ve Filistinliler için uzun vadeli barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik öneme sahip olduğuna ikna etmeye çalıştı.

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MUHALEFETE DE ÇAĞRI

Blinken’ın İsrail’deki yüz yüze ikna çabaları sadece hükümetle sınırlı kalmadı. Ana muhalefet lideri Lapid ile de ateşkes teklifini görüştüğü bildirilen Blinken’ın şayet İsrail ve Hamas teklifi kabul ederse tüm rehinelerin eve döneceğini söylediği aktarıldı.

ARABULUCULUK DEVAM EDECEK

Hamas’ın BMGK’nın önceki günkü ateşkes kararına verdiği yanıtın ardından Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, “Katar Devleti ve Mısır Arap Cumhuriyeti, bugün Hamas ve Filistinli gruplardan ateşkes anlaşması ve mahkumların değişimi ile ilgili en yeni teklife yönelik cevabı aldığını duyurmaktadır” denildi. İki ülke ayrıca ABD ile müşterek arabuluculuk çabalarına devam edileceğini de bildirdi.

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TASLAK NE ÖNGÖRÜYOR

ABD Başkanı Joe Biden’ın geçen ay duyurduğu ateşkes taslağı üç aşamadan oluşuyor:

1. ACİL ATEŞKES

* 6 haftalık acil ateşkes

* İsrailli kadın, yaşlı ve yaralı rehinelere karşılık Filistinli mahkûmların serbest bırakılması

* İsrail güçlerinin yoğun nüfuslu bölgelerden çekilmesi

* Gazze’de yerinden edilmiş insanların evlerine dönmesi

* İnsani yardımların geniş ölçekli dağıtılması

2. SAVAŞIN SONU

* Çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması

* Gazze’deki tüm İsrailli rehinelerin Filistinli mahkûmlar karşılığında serbest bırakılması

* İsrail güçlerinin Gazze’den tamamen çekilmesi

3. YENİDEN İNŞA

* Gazze’nin yeniden inşası uzun vadeli planların başlatılması

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* Hayatını kaybeden İsrailli rehinelerin naaşlarının iadesi