BM’den Yunan-Mısır anlaşmasına tescil

Yunan Dışişleri kaynakları, BM’nin, Türkiye-Libya anlaşmasını yaklaşık 10 ayda, Yunanistan-Mısır anlaşmasını ise rekor sayılabilecek bir sürede, sadece 4 ayda, üstelik BM Genel Kurul Başkanı’nın Türk (Volkan Bozkır) olduğu bir dönemde tescil ettiğini belirterek, memnuniyetlerini dile getirdiler.

TÜRKİYE TANIMIYOR

Oysa aynı kaynaklar, BM, Türkiye-Libya anlaşması tescil edildiğinde “Bu teknik bir konu, BM’nin anlaşmayı tanıdığı anlamına gelmez. Tescil ayrıca kimse için hukuki bir dayanak teşkil etmiyor” diyerek, bu gelişmenin önemini küçümsemeye çalışmışlardı. Yunanistan, Türkiye-Libya, Türkiye de Yunanistan-Mısır anlaşmasını yok hükmünde sayıyor.