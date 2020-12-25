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Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 25.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

BM’den Yunan-Mısır anlaşmasına tescil

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
BM’den Yunan-Mısır anlaşmasına tescil
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Birleşmiş Milletler, (BM) Yunanistan ile Mısır arasında 6 Ağustos’ta imzalanan deniz yetki sınırlarının belinlenmesine ilişkin anlaşmayı tescil etti.

Yunan Dışişleri kaynakları, BM’nin, Türkiye-Libya anlaşmasını yaklaşık 10 ayda, Yunanistan-Mısır anlaşmasını ise rekor sayılabilecek bir sürede, sadece 4 ayda, üstelik BM Genel Kurul Başkanı’nın Türk (Volkan Bozkır) olduğu bir dönemde tescil ettiğini belirterek, memnuniyetlerini dile getirdiler.

TÜRKİYE TANIMIYOR

Oysa aynı kaynaklar, BM, Türkiye-Libya anlaşması tescil edildiğinde “Bu teknik bir konu, BM’nin anlaşmayı tanıdığı anlamına gelmez. Tescil ayrıca kimse için hukuki bir dayanak teşkil etmiyor” diyerek, bu gelişmenin önemini küçümsemeye çalışmışlardı. Yunanistan, Türkiye-Libya, Türkiye de Yunanistan-Mısır anlaşmasını yok hükmünde sayıyor.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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