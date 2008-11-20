BM'den yaptırım kararı

Konseyde oy birliğiyle alınan karar, Somali'de şiddete ve istikrarsızlığa yol açan kişi ve kuruluşlara, varlıkların dondurulması ve seyahat yasağı gibi çeşitli yaptırımlarlar uygulanmasını öngörüyor.
İngiltere tarafından hazırlanan kararda, insani bir kriz yaşanan Somali'ye insani yardımın gelmesini engelleyen kişi, grup ya da kurumlar ile BM'nin 1992 yılında aldığı ve Somali'ye silah verilmesini yasaklayan ambargoyu ihlal edenler hedef alınıyor.
BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, yayımladığı son raporda, Somali açıklarında gemileri kaçıran silahlı korsanların bu yıl içinde 25 ile 30 milyon dolar
arasında fidye aldıklarını, halen 17 geminin korsanların elinde olduğunu belirtmişti.