BM'den toplu göç tepkisi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bitcoin 1 ayın zirvesinde 100 bin dolarlı seviyeler...Bitcoin 1 ayın zirvesinde! '100 bin dolarlı seviyeler...'#Bitcoin (BTC)
Ege ve Akdenizin korkulu rüyası: Helen Yayı ‘Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça tehlike altında’Ege ve Akdeniz'in korkulu rüyası: Helen Yayı! ‘Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça tehlike altında’#Deprem
G.Sarayın eski yıldızından çarpıcı sözler Abartılıyorlar, fiyatlar çok pahalıG.Saray'ın eski yıldızından çarpıcı sözler! "Abartılıyorlar, fiyatlar çok pahalı"#Galatasaray
Erdoğan’dan yurt açıklaması… Yüz yüze eğitimle ilgili net mesajErdoğan’dan yurt açıklaması… Yüz yüze eğitimle ilgili net mesaj#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Otobüsle seyahat edecekler dikkat Bakanlık şartı kaldırdıOtobüsle seyahat edecekler dikkat! Bakanlık şartı kaldırdı#Otobüs
Dünyada bir ilk Depresyon için kapama düğmesi...Dünyada bir ilk! Depresyon için kapama düğmesi...#Depresyon
Endişeler artıyor... Kriz büyüyor Bir şirket daha duyurduEndişeler artıyor... Kriz büyüyor! Bir şirket daha duyurdu#Evergrande
Aleynayı ölüme sürükleyen mesajlar sosyal medya hesabındaAleyna'yı ölüme sürükleyen mesajlar sosyal medya hesabında#Aleyna Ağgül
Tarihi kesinti Gerçek saatler sonra ortaya çıktı... İşte adım adım yaşananlarTarihi kesinti! Gerçek saatler sonra ortaya çıktı... İşte adım adım yaşananlar#Facebook
6 motor, 32 tekerlek, boş ağırlığı 285 ton... Dünyanın en büyüğü İstanbul Havalimanında6 motor, 32 tekerlek, boş ağırlığı 285 ton... Dünyanın en büyüğü İstanbul Havalimanı'nda#Mriya
Pakize Sudanın zor günleri... Kendi işlerini görecek güce sahip değilPakize Suda'nın zor günleri... 'Kendi işlerini görecek güce sahip değil'#Pakize Suda
Valilik duyurdu Flaş PCR testi kararıValilik duyurdu! Flaş PCR testi kararı#Koronavirüs
Dördüncü evre kanser olan oyuncu hastalığına meydan okuyor: Daha yaşanacak yıllarım varDördüncü evre kanser olan oyuncu hastalığına meydan okuyor: Daha yaşanacak yıllarım var#Shannen Doherty
Burak Sergenin ihanete uğradığı iddia edilmişti... Eski eştek destekBurak Sergen'in ihanete uğradığı iddia edilmişti... Eski eştek destek!#Burak Sergen
Bunu da yaptılar Hayvan sahiplenmek isterken nasıl dolandırılıyordumBunu da yaptılar! Hayvan sahiplenmek isterken nasıl dolandırılıyordum?#Dolandırıcılık
HABERLERDünya Haberleri

BM'den toplu göç tepkisi

#BM#Somali#Göç
BMden toplu göç tepkisi

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Somali'nin Sool bölgesinde yaşayan yaklaşık 1000 kişinin, tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland tarafından toplu halde göçe zorlanmasına tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Somali'nin Sool bölgesinde yaşayan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 1000'e yakın kişinin zorla yerinden edilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, bölgedeki sivillerin güvenlik sorunları gerekçe gösterilerek 2-3 Ekim tarihlerinde gözaltına alınmalarının ardından göçe zorlanmasının derin üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

Gelecek günlerde daha fazla kişinin göçe zorlanacağına dair bilgiler alındığına dikkat çekilen açıklamada, bu insanların insani yardım ve korunmaya ihtiyacı olduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca göçe zorlanan insanlara destek amacıyla uluslararası ve yerel yardım kuruluşlarına çağrı yapıldı.

Yerel basındaki habere göre ise söz konusu kişilerin Somali'den tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland'e göç ettikleri ve güvenlik gerekçesiyle bu kararın alındığı aktarıldı.

TEK TARAFLI BAĞIMSIZLIĞINI İLAN ETTİ

"İngiliz Somalisi” olarak adlandırılan Somaliland, 26 Haziran 1960'ta elde ettiği bağımsızlığın ardından 1 Temmuz 1960'ta "İtalyan Somalisi" olarak adlandırılan bugünkü Somali ile birleşme kararı almıştı.

Haberin Devamı

1969'dan 1991'e kadar Somali'nin başında kalan ve askeri darbeyle iş başına geçen Siad Barre, 1980'li yılların sonlarında patlak veren iç savaşın ardından muhaliflerce devrilmişti.

İlgili Haberler:

Bitcoin 1 ayın zirvesinde! '100 bin dolarlı seviyeler...'Ege ve Akdeniz'in korkulu rüyası: Helen Yayı! ‘Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça tehlike altında’Erdoğan’dan yurt açıklaması… Yüz yüze eğitimle ilgili net mesaj

Muhalif grupların merkezi hükümet kurmayı başaramayıp birbiriyle çatışmaya başlamasının ardından Somaliland, 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Somali'nin uzun yıllardır siyasi çekişme yaşadığı özerk bölgesi Somaliland, geçen sene Somali ile yaptığı müzakerelerde bağımsızlık isteğinden vazgeçmeyeceğini açıklamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#BM#Somali#Göç