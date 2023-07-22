BM'den 'Tahıl anlaşması' açıklaması... Türkiye'ye özel teşekkür

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BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Griffiths, BM Güvenlik Konseyi’nde, Rusya’nın sona erdiğini duyurduğu Tahıl Anlaşması’na ilişkin açıklamalarda bulundu. Griffiths, “Bundan neredeyse tam bir yıl önce, Karadeniz Girişimi ile Rusya'nın gıda ve gübre ihracatına ilişkin Mutabakat Zaptının imzalanmasını kutlamıştık. Bu anlaşmalar, dünya genelinde gıda güvenliğine zarar veren gıda fiyatlarındaki artışa kararlı bir uluslararası yanıttı. Anlaşmalar aynı zamanda daha fazlasını da temsil ediyordu. İyi niyetle birlikte bazı şeyleri başarabileceğimizin bir göstergesiydi. En uç koşullarda bile insanlığı siyasetin üstünde tutan cesur bir çözümdü” dedi.

“RUSYA’NIN ÇEKİLMESİ HAYAL KIRIKLIĞI”

Griffiths, Tahıl Anlaşması vesilesiyle hayal bile edilemeyecek bir başarı elde edildiğini, Rusya’nın çekilmesinin bir hayal kırıklığı olduğunu vurgulayarak, “İstanbul'da anlaşmanın imzalandığın günden bu yana geçen 12 ay içinde Karadeniz Girişimi, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından 45 ülkeye, binden fazla gemiyle 33 milyon tona yakın ürünün güvenli bir şekilde ihraç edilmesini sağladı. Bence bu, İstanbul'da o gün hayal bile edemeyeceğimiz bir başarıdır. O anlaşmayı imzalayan taraflar arasındaki işbirliği sayesinde, savaştaki o tarihi anlaşma sayesinde gerçekleşti. Pazartesi günü Rusya Federasyonu'nun Karadeniz İnisiyatifi'nden çekildiğini teyit etmesi hepimiz için büyük bir hayal kırıklığı oldu” diye konuştu.

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TÜRKİYE’YE ÖZEL TEŞEKKÜR

Griffiths, TÜRKİYE’nin bu anlaşmalarda olağanüstü çaba gösterdiğini belirterek, “Elbette Türkiye hükümetinin Karadeniz Girişimini destekleme, ev sahipliği yapma ve bu girişimin büyük bir bölümünü denetleme konusundaki olağanüstü çabalarını takdir ettiğimizi yinelemek isterim” dedi.