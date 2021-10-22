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BM'den Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerine ilişkin flaş açıklama: 'Başaramadık'

#Suriye#Geir Pedersen#Suriye Anayasa Komitesi
BMden Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerine ilişkin flaş açıklama: Başaramadık

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının altıncı turunun hayal kırıklığıyla sonuçlandığını ve Komite toplantılarına bu şekilde devam edemeyeceklerini belirterek, "Elde etmeyi umduğumuz şeyi başaramadık. Yeni bir metin sunmamaya karar veren hükümet (Beşşar Esed rejimi) delegasyonuydu." dedi.

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Suriye Anayasa Komitesinin 45 kişilik yazım kurulunun altıncı tur toplantıları, BM Cenevre Ofisi'nde sona erdi.

Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları ve Suriye muhalefeti temsilcilerinden 15'er kişinin oluşturduğu anayasanın yazımından sorumlu "küçük grup"un üyeleri, TSİ 16.30'dan itibaren BM yerleşkesinden ayrılmaya başladı.

İki oturum halinde düzenlenen son gün toplantılarının ardından Özel Temsilci Pedersen basın toplantısı düzenledi.

18 Ekim'de başlayan altıncı turda hangi başlıkları anayasa metnine dönüştürmeleri ve anayasa metnini kimlerin sunması gerektiğine dair müzakerede bulunduklarını belirten Pedersen, "İki eş başkan, toprak bütünlüğü ve egemenlik ilkeleri üzerinde anlaştılar. Salı günü muhalefetin ordu, güvenlik ve istihbarat konulu bir anayasa taslağı sunmasına karar verildi. Üçüncü gün, hukukun üstünlüğü taslağının üçüncü delegasyon tarafından sunulmasına karar verildi. Dördüncü gün, hükümet tarafından terör ve aşırılıkla ilgili metnin sunulmasına karar verildi." dedi.

REJİME TEPKİ

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Pedersen, hafta boyunca toplantılarda iniş ve çıkışlar olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Bugün müzakere ettiğimiz ilkeleri öne çıkarmaya odaklanacak ve geçici bir anlaşmaya veya en azından bazı konularda ittifak etmeye ve neleri kabul etmediğimizi kararlaştırmaya odaklanacaktık. Bugünkü görüşmeler büyük bir hayal kırıklığıydı. Elde etmeyi umduğumuz şeyi başaramadık. Nasıl bir fikir birliğine varılacağı konusunda iyi istişarelerimiz olabilirdi fakat süreci nasıl ilerleteceğimiz konusunda doğru bir anlayıştan mahrum kaldık. Yeni bir metin sunmamaya karar veren hükümet delegasyonuydu."

Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının bir sonraki turunun tarihinin de belirlenemediğini söyledi.

Öte yandan, rejim heyetinin eş başkanı hukukçu Ahmed Kuzbari, AA muhabirinin, "Altıncı turda olumlu bir sonuç çıktı mı?" sorusuna, "Hayır bu turda da çıkmadı." karşılığını verdi.

Suriye Anayasa Komitesinin altıncı tur toplantılarının son gün oturumları başladı

İlgili Haber:Suriye Anayasa Komitesi'nin altıncı tur toplantılarının son gün oturumları başladı

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