BM'den Sudan ordusuna çağrı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Beşiktaş-Trabzonspor maçında gerginlik Polis müdahalesi sonrası taraftarlar...Beşiktaş-Trabzonspor maçında gerginlik! Polis müdahalesi sonrası taraftarlar...#Beşiktaş
İstanbulda inanılmaz anlar Santimetrelerle kurtuldularİstanbul'da inanılmaz anlar! Santimetrelerle kurtuldular#İstanbul
Yüzde 86sı aşı olan ülkede pandemi bitti, endemi başladıYüzde 86'sı aşı olan ülkede pandemi bitti, endemi başladı#Covid-19
Irak Başbakanı Kazıminin evine drone ile saldırı İlk açıklama geldiIrak Başbakanı Kazımi'nin evine drone ile saldırı! İlk açıklama geldi#Irak
Trabzonspor, Beşiktaşı 90+6da yıktıTrabzonspor, Beşiktaş'ı 90+6'da yıktı#Süper Lig
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyorMeteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor#Meteoroloji
Kovid-19da son gelişmeler... Bakan Kocadan aşının önemine vurguKovid-19'da son gelişmeler... Bakan Koca'dan aşının önemine vurgu#Koronavirüs
Durdurduğu araca kurşun yağdırdı, 4 kişi hayatını kaybettiDurdurduğu araca kurşun yağdırdı, 4 kişi hayatını kaybetti#Boşanma Davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan tedavisini üstlenmişti... Tahanın hayali gerçek olduCumhurbaşkanı Erdoğan tedavisini üstlenmişti... Taha'nın hayali gerçek oldu#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Dolmabahçede saha karıştı Trabzonsporda Uğurcan Çakır kırmızı kart gördüDolmabahçe'de saha karıştı! Trabzonspor'da Uğurcan Çakır kırmızı kart gördü#Trabzonspor
Sanatseverler ‘Ustalar’ sergisinde buluştuSanatseverler ‘Ustalar’ sergisinde buluştu#Çınar Uluslararası Kültür Ve Sanat Derneği
Karşınızda Maykıl Fikret Herkes onun enerjisiyle keyifleniyorKarşınızda 'Maykıl Fikret'! Herkes onun enerjisiyle keyifleniyor#Michael Jackson
Küfür skandalı sonrası o şehidin annesi konuştu: Hâlâ içimiz yanıyorKüfür skandalı sonrası o şehidin annesi konuştu: Hâlâ içimiz yanıyor#İYİ Parti
Asgari ücretle ilgili flaş adım Bakanlık harekete geçtiAsgari ücretle ilgili flaş adım! Bakanlık harekete geçti#Asgari Ücret
Demet Şenerin aşk tatiliDemet Şener'in aşk tatili#Demet Şener
HABERLERDünya Haberleri

BM'den Sudan ordusuna çağrı

#BM#Sudan #Askeri Müdahale
BMden Sudan ordusuna çağrı

BM İnsan Hakları Komiseri Bachelet, Sudan'daki askeri müdahaleye ilişkin, "Sudan'daki askeri yönetim yetkilileri ve destekçilerini, ülkenin kurumsal ve yasal reform istikametine dönüşüne müsaade etmek üzere geri çekilmeye davet ediyorum." dedi.

Haberin Devamı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komiseri Michelle Bachelet, Sudan'daki askeri müdahaleye ilişkin, "Sudan'daki askeri yönetim yetkilileri ve destekçilerini, ülkenin kurumsal ve yasal reform istikametine dönüşüne müsaade etmek üzere geri çekilmeye davet ediyorum." dedi.

Bachelet, BM İnsan Hakları Konseyi'nin Sudan'da 25 Ekim'de gerçekleşen askeri müdahaleyi değerlendirmek üzere gerçekleştirdiği özel oturumda bir konuşma yaptı.

Sudan'daki askeri müdahaleyi rahatsız edici bulduğunu belirten Bachelet, "Askeri müdahale 2019'daki cesur ve ilham verici devrime ihanet teşkil etmekle birlikte uluslararası insan hakları hukuku ve ülkenin anayasasıyla çelişmektedir." dedi.

Bachelet, Sudan ordusu ve güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanımının bir an önce son bulması gerektiğine vurgu yaparak, "Basın kaynaklarına göre 25 Ekim'den bu yana en az 13 sivil, ordunun müdahalesiyle hayatını kaybetmiş ve 300'den fazla kişi yaralanmıştır. Bu insan hakları ihlallerinin sorumluları hesap vermelidir." ifadesini kullandı.

Askeri müdahalenin ardından güvenlik güçlerinin kadınlara şiddet uyguladığına dair haberler aldığını belirten Bachelet, "Protestolara katılan birçok kadın aktivist tutuklanmış, saldırıya uğramış, tehdit edilmiş ve şiddete maruz kalmıştır." diye konuştu.

Haberin Devamı

SİVİL YÖNETİME YENİDEN GEÇİŞİN ACİLEN SAĞLANMASI ÇAĞRISI

Bachelet, ordu ve sivil yönetim yetkilileri arasında görüşmelerin başkent Hartum'da başlatılmak üzere olduğuna dair haberleri olumlu karşılayarak, "Sudan'daki askeri yönetim yetkilileri ve destekçilerini, ülkenin kurumsal ve yasal reform istikametine dönüşüne müsaade etmek üzere geri çekilmeye davet ediyorum." dedi.

Askeri müdahalenin Sudan'da geçiş döneminde adalet, kurumsal reform ve yolsuzlukla mücadele alanlarında katedilen ilerlemeleri tersine çevirdiğini belirten Bachelet, "Sudan'da yasal reformların yapılması, yargının güçlendirilmesi, geçiş dönemi kapsamında yargı kurumlarının oluşturulması yolunda demokratik geçiş yetkililerine yardım etmeye hazırız." açıklamasında bulundu.

Bachelet, Sudan'ın bölgesinde demokrasi ve insan hakları alanındaki ilerlemelerde yol gösterici ülke olduğunu hatırlattı ve ülkede sivil yönetime yeniden geçişin acilen sağlanması gerektiğini söyledi.

Haberin Devamı

Güvenlik güçlerinin protestoculara gerçek mermi kullanımının bir an önce son bulması gerektiğini aktaran Bachelet, "İnternet başta olmak üzere her türlü iletişim kanalı yeniden tesis edilmelidir. Bu, kriz zamanında insanların birbiriyle haberleşebilmesi için çok hayati bir ihtiyaçtır." değerlendirmesinde bulundu.

Bachelet, uluslararası camiaya Sudan halkının demokrasi arzusunu destekleme çağrısı yaptı.

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı. Sudan’da askeri müdahale sonrası azledilen Başbakan Abdullah Hamduk, ordu ile herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

Haberin Devamı

Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#BM#Sudan #Askeri Müdahale

BAKMADAN GEÇME!

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı İnanmayı reddediyorum, reddediyorum

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı! 'İnanmayı reddediyorum, reddediyorum'

#Neymar
Ferhan Şensoy, Peranın yüzünü gösterdi

Ferhan Şensoy, Pera'nın yüzünü gösterdi

#Ferhan Şensoy