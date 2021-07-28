BM’den sonra AB’den Maraş kınaması

AB adına Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından yapılan yazılı açıklamada, Maraş konusunda BMGK’nın ilgili kararlarıyla uyumlu olmayan adım atılmaması gerektiği belirtilerek Maraş konusunda Ekim 2020’den bu yana atılan adımmlardan derhal dönülmesi çağrısı yaptı.Son gelişmelerin uluslararası hukukun ihlali niteliğindeki tek taraflı eylem ve provokasyon olarak görüldüğü belirtilen açıklamada, AB’nin iki bölgeli ve iki toplumlu federasyon temelli çözüme desteği yinelendi. Son dönemde pozitif gündemi önde tutan AB’nin bu açıklamayla yaptırım söylemini yeniden ısıtmaya başlaması dikkat çeken unsurlar arasında yer alıyor. Konu AB dışişleri bakanlarının yaz tatili sonrası ilk toplantısının başlıkları arasında yer alacak. Açıklamada, o tarihe kadar Türkiye’nin eylemlerini geri çevirmemesi halinde AB bakanlarının üyelerin çıkarlarını korumak için ellerindeki tüm seçenekleri değerlendirecekleri ve atılacak adımları ele alacakları belirtildi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamayla AB’nin açıklaması “gerçeklerden kopuk” olarak nitelendirilerek kınandı.

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