BM’den Sirte’ye gözlem gücü önerisi

Guterres BM Güvenlik Konseyi’ne sunulan raporda, ekim ayında imzalanan ateşkes anlaşmasına uyumun denetlenmesi için ilk adım olarak başkent Trablus’a bir ön ekip gönderilmesi ve bu ekibin Sirte’de kurulacak gözlem mekanizmasının temellerini oluşturması önerisinde bulundu. Gözlem gücünün; askeri güçler ile paralı askerlerin sahil şeridinden çekilmesinin denetlenmesi, bölgede ortak polis gücünün konuşlandırılması, bölgede savaştan kalan patlayıcı ve mayınların etkisiz hale getirilmesi gibi görevleri üstlenmesi öngörülüyor.

Sirte, kentin güneydoğusunda uzanan ve ‘Libya petrol hilali’ olarak bilinen zengin petrol kaynaklarının denize ulaştırılmasında büyük stratejik öneme sahip. Sirte hali hazırda Halife Hafter’in kontrolündeki gayrimeşru güçlerin elinde.