×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

BM’den Netanyahu’ya 'Suriye' tepkisi: En hafif tabirle endişe verici

Güncelleme Tarihi:

#BM Tepkisi#İsrail-Suriye Gerilimi#Esed Rejimi
BM’den Netanyahu’ya Suriye tepkisi: En hafif tabirle endişe verici
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2025 21:50

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından İsrail'in işgal ettiği tampon bölgeye ziyareti için "en hafif tabirle endişe verici" ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında soruları cevapladı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Esed rejiminin devrilmesinin ardından işgal ettikleri Suriye'deki tampon bölgeye ziyareti için Dujarric, "Bu aleni ziyaret, en hafif tabirle endişe verici." dedi.

Dujarric, İsrail'i 1974 tarihli geri çekilme anlaşmasına saygı göstermeye çağırarak, "Hatırlayacağınız gibi Güvenlik Konseyi, yakın zamanda kabul edilen 2799 sayılı kararda Suriye'nin tam egemenliği, birliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü çağrısında bulunmuştu." diye konuştu.

BM’den Netanyahu’ya Suriye tepkisi: En hafif tabirle endişe verici

NETANYAHU, İŞGAL ALTINDAKİ TAMPON BÖLGEYE GİTTİ

Haberin Devamı

İsrail basınında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun Aralık 2024'ten bu yana İsrail işgalinin sürdüğü Suriye'deki tampon bölgeye gittiği ifade edilmişti.

Netanyahu'ya Savunma Bakanı Yisrael Katz, Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de eşlik ettiği bildirilmişti.

İsrail yönetimi, Esed rejiminin devrilmesinin ardından işgal ettiği tampon bölgedeki Cebel eş-Şeyh Dağı'ndan (Hermon Dağı) çekilmeyeceğini duyurmuştu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#BM Tepkisi#İsrail-Suriye Gerilimi#Esed Rejimi

BAKMADAN GEÇME!