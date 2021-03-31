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GeriDünya Son dakika haberi: Myanmar'da kan donduran bilanço! BM'den iç savaş uyarısı
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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 31.03.2021 - 22:48 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Myanmar'da kan donduran bilanço! BM'den iç savaş uyarısı

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Son dakika haberi: Myanmar'da kan donduran bilanço! BM'den iç savaş uyarısı

Birleşmiş Milletler, Myanmar'da darbenin ardından 520'den fazla kişinin öldüğünü belirterek ülkede iç savaş çıkabileceği uyarısında bulundu.

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'da darbenin ardından 520'den fazla kişinin öldüğünü belirterek ülkede iç savaş çıkabileceği uyarısında bulundu.

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