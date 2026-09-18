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BM’den kritik uyarı: Su rezervleri tükeniyor

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#BM#Su#BM Dünya Meteoroloji Örgütü
BM’den kritik uyarı: Su rezervleri tükeniyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2026 07:00

BM Dünya Meteoroloji Örgütü, dünyanın su döngüsünün giderek daha düzensiz hale geldiği uyarısında bulundu. 2025, nehirler açısından son 35 yılın en kurak yıllarından biri olurken, buzullar ve yeraltı suyu rezervlerindeki kayıp da hızlandı.

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BM Dünya Meteoroloji Örgütü’nün (WMO) Küresel Su Kaynaklarının Durumu raporuna göre, dünya genelindeki nehir havzalarının yüzde 36’sında su akışı normalin altında kaldı. Nehirlerde kuraklık böylece üst üste yedinci yılına girdi. WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, yaşananların tek bir kötü yıldan ibaret olmadığını, yaklaşık on yıldır süren kalıcı bir değişime işaret ettiğini söyledi.

YERALTI SUYU ALARM VERİYOR

Saulo, yeraltı suları ve buzulların ‘gezegenin tasarruf hesabı’ gibi işlev gördüğünü belirterek bu rezervlerin hızla tükendiği uyarısında bulundu. Rapora göre 2023-2025 arasında buzullar toplam 1400 gigaton su kaybetti. Bu miktar, dünyanın bir yılda kullandığı tatlı suyun yaklaşık üçte birine denk geliyor. 2025’te izlenen yeraltı suyu kuyularının yaklaşık üçte ikisinde de seviyeler normal aralığın altında kaldı. WMO, genel tablonun toparlanmadan çok su açığına işaret ettiğini bildirdi. Güçlenen El Nino koşullarının bazı bölgelerde kuraklık, bazı bölgelerde ise sel riskini artırabileceğini bildirdi.

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BUZULLAR HIZLA YOK OLUYOR

Dünyadaki 19 büyük buzul bölgesinin tamamı 2025’te üst üste dördüncü kez buz kaybetti. Himalayalar’daki tablo ise bölgesel riskin boyutunu ortaya koyuyor. 26 Ağustos’ta Nepal’de meydana gelen buzul çökmesinin ardından hazırlanan bir rapora göre, Himalayalar’daki buzul kütlesi kaybı son 10 yılda yüzde 65 hızlandı. Kapsamlı bilimsel çalışmalara göre Grönland ve Antarktika’daki buz tabakalarından da 1979’dan bu yana yaklaşık 12.5 trilyon ton buz kaybedildiği belirtildi. Saulo, suyun sınır tanımadığını belirterek bir ülkedeki buzul felaketinin başka ülkelerde de yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

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#BM#Su#BM Dünya Meteoroloji Örgütü

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