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Dünya
AA
Haber Giriş: 09.08.2021 - 11:26 | Son Güncelleme:

BM'den kritik iklim değişikliği raporu: Yaygınlaştı, hızlandı ve yoğunlaştı!

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BM'den kritik iklim değişikliği raporu: Yaygınlaştı, hızlandı ve yoğunlaştı!

BM bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli Raporu korkulan gerçeği bir kez daha kanıtladı. Rapora göre beklenen iklim değişikliği yoğunlaştı.

BM bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), açıkladığı yeni raporda iklim değişikliğinin "yaygınlaştığı, hızlandığı ve yoğunlaştığı" uyarısında bulundu.

BM'nin yeni iklim raporunda küresel ısınmayla birlikte sıcak hava dalgalarının artacağı, sıcak mevsimlerin uzayacağı, soğuk mevsimlerin ise kısalacağı vurgulandı.

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