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Dünya
AA
Haber Giriş: 02.09.2021 - 01:50 | Son Güncelleme:

BM'den kritik Afganistan uyarısı: Gıda stoğumuz bu ay sonu bitecek

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BM'den kritik Afganistan uyarısı: Gıda stoğumuz bu ay sonu bitecek

Birleşmiş Milletler, Afganistan'daki gıda stoklarının bu ay sonu biteceği ve gıda yardımlarının kesintiye uğrayabileceği uyarısı yaptı.

BM Afganistan İnsani Yardım Koordinatörü Ramiz Alakbarov, başkent Kabil'den video konferans ile katıldığı basın toplantısında, ülke nüfusunun 3'te birinin gıda güvenliğinin bulunmadığını ve halkın insani yardımlara muhtaç olduğunu söyledi.

Alakbarov, "Eylül sonunda gıda stoklarımız bitecek, temel gıda maddelerini sağlayamayacağız." dedi.

Ülkenin insani bir felakete sürüklenmemesi için insani yardımların devam etmesi gerektiğini vurgulayan Alakbarov, "Sadece gıda ihtiyacını karşılayabilmemiz için en az 200 milyon dolar gerekiyor." ifadesini kullandı.

Alakbarov, Afganistan için gereken 1,3 milyar dolarlık yardım fonunun sadece yüzde 39'nunun tamamlanabildiğini sözlerine ekledi.

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