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BM’den İsrail’i kızdıran Filistin kararı

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#Birleşmiş Milletler#İsrail#Filistin
BM’den İsrail’i kızdıran Filistin kararı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 07:00

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Filistin’e BM üyeliği ve ilave haklar talep edilen karar tasarısını kabul etti.

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Türkiye’nin yanı sıra 80’e yakın ülkenin ortak sunucusu olduğu karar tasarısı, 193 üyeli BM Genel Kurulu’nda 143 “evet” oyuyla kabul edildi. Tasarı 25 “çekimser” oy aldı. Aralarında ABD, Arjantin, Papua Yeni Gine, Çekya ve Macaristan’ın bulunduğu 9 ülke “hayır” oyu kullandı.

BM GENEL KURUL OYLAMALARINA KATILAMAZ

Karar ekinde Filistin için talep edilen düzenlemelerin bazıları şu şekilde sıralandı: “Alfabetik sıraya göre üye ülkeler arasında oturma hakkı, Filistin ve Orta Doğu konuları dışında düzenlenen oturumlarda konuşmacı olma hakkı, grup adına açıklama yapma hakkı, teklif ve değişiklik sunma hakkı, teklifleri oylamaya açma hakkı, BM Genel Kurulunun komitelerine Filistin heyetinden üyelerin seçilmesi hakkı, BM konferansları ve uluslararası toplantılara etkin katılma hakkı.”

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Bununla beraber, “Filistin devleti, gözlemci üye olarak Genel Kurul oylamalarına katılamaz ve BM organlarına aday gösteremez” ifadesi yer aldı.

HADSİZ GÖSTERİ

İsrail’in BM Büyükelçisi Gilad Erdan, BM Genel Kurulu’nda Filistin’in gözlemci misyonunun statüsünün yükseltilmesiyle ilgili oylamaya karşı çıkarak, BM Anlaşması’nı kürsüde kâğıt öğütücü makinesiyle parçaladı ve tepki gösterdi. Öte yandan BM, Erdan’ın hareketini, “tiyatral” bir eylem olarak gördüğünü söyledi. Ayrıca tüm üyelerin BM Şartı’na saygı duymak zorunda olduğunu ekledi.

 

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#Birleşmiş Milletler#İsrail#Filistin

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