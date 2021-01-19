BM'den İsrail'e 'işgali durdur' çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin çoğu işgal altındaki Batı Şeria’nın derinliklerinde yer alan yaklaşık 800 yeni yerleşim birimi kurma planlarından duyduğu derin endişeyi dile getirerek planın durdurulması çağrısında bulundu. Guterres, İsrail’in 1967’den beri işgal altındaki Filistin topraklarında Doğu Kudüs dahil yerleşim yerleri kurmasının hiçbir yasal meşruiyete sahip olmadığını ve uluslararası hukuka göre açık bir ihlal teşkil ettiğini ifade etti. Yerleşim yeri kurma planının iki taraf için de çatışma riskini artırdığının altını çizen Guterres, planın işgali sona erdirme ve 1967 öncesi sınırlara dayalı, sürekli, egemen ve yaşayabilir bir Filistin devleti kurma olasılığını tehlikeye attığını vurguladı. Genel Sekreter Guterres, İsrail hükümetini iki devletli çözüme, adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışa ulaşmanın önünde büyük bir engel teşkil eden bu tür kararları durdurmaya ve tersine çevirmeye çağırdı.