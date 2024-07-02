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BM'den İmran Han için çağrı

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#Bm#Pakistan#İmran Han
BMden İmran Han için çağrı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 12:13

Birleşmiş Milletler, eski Pakistan Başbakanı İmran Han’ın "keyfi" şekilde cezaevinde tutulduğunu belirterek Han’ın derhal serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

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BM Keyfi Gözaltı Çalışma Grubundan yapılan açıklamada, cezaevindeki Han’ın bir an önce serbest bırakılması için gerekli adımların atılması istendi. Açıklamada, uluslararası hukuka uygun olarak Han’a tazminat ödenmesi ve diğer haklarının telafi edilmesi gerektiğine işaret edilerek, eski başbakanın "keyfi" olarak cezaevinde tutulduğu savunuldu.

Han hakkındaki suçlamaların yasal bir temele dayanmadığına dikkat çekilen açıklamada, suçlamaların ve yargılamaların Han’ın “seçimlere katılımını engellemek için siyasi şekilde gerekçelendirilmiş gibi göründüğü” belirtildi.

Açıklamada, Han'ın keyfi olarak özgürlüğünden mahrum bırakılmasını çevreleyen koşulların tam ve bağımsız şekilde soruşturulmasını sağlaması ve haklarının ihlal edilmesinden sorumlu olanlara karşı gerekli önlemleri alması için Pakistan'a çağrı yapıldı.

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Geo News televizyonundaki habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel de günlük basın brifinginde bir gazetecinin sorusuna verdiği yanıtta, İmran Han konusunun Pakistan'ın iç meselesi olduğunu belirtti.

Patel, "Pakistan'ı ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, barışçıl toplanma özgürlüğü ve din özgürlüğü de dahil olmak üzere insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı göstermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eski Başbakan Han hakkında devlet sırlarını ifşa etmek, yasa dışı evlilik yapmak gibi suçlamalarla daha önce dava açılmıştı. Han, yargılandığı çeşitli davalar sebebiyle 5 Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde bulunuyor.

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#Bm#Pakistan#İmran Han

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