BM’den İdlib’de ateşkes çağrısı: 21’inci yüzyılın en kötü felaketi

SURİYE’de Esad rejimi güçleri ve müttefiki Rusya’nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere yönelik saldırıları sürerken, Birleşmiş Milletler’den (BM) insani duruma dair çarpıcı açıklamalar geldi. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, yazılı açıklama yaparak, Suriye’nin kuzeybatısı İdlib’de devam eden krizin “dehşete düşüren” yeni bir seviyeye ulaştığı konusunda uyarıda bulundu. Lowcock, insani yardım çalışanlarının da hedef alındığı ve hayatını kaybettiğini belirterek, “21’inci yüzyılın en büyük insani felaketi ancak BM Güvenlik Konseyi ve nüfuz sahibi diğerlerinin bireysel çıkarlarını bir kenara bırakıp, insanlık için ortak adım atmasıyla önlenebilir ve tek seçenek ateşkes” ifadelerini kullandı.

SOĞUKTAN BEBEKLER ÖLÜYOR

Geçen aralık ayından beri çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 900 bin kişinin çatışmalar ve saldırılar nedeniyle yerlerinden edildiğini belirten Lowcock, yerlerinden edilen Suriyelilerin kamplar dolu olduğu için dondurucu soğukta dışarıda kaldığına dikkati çekti. Mark Lowcock, annelerin çocuklarını sıcak tutabilmek için plastik yaktığına ve bebeklerin soğuktan öldüğüne vurgu yaparak, hastane, okul, cami, pazar yeri ve sivil yerleşim alanlarının rastgele hedef alındığını kaydetti. Okul ve hastanelerin kapandığını anımsatan Lowcock, çökmek üzere olan temel altyapı ve salgın hastalık riski konusunda da uyarılarda bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet de, Esad rejimi ve destekçilerinin saldırılarını sürdürdüğü Suriye’nin kuzeybatısındaki insani durumun, dehşet verici olduğunu belirtti. BM insan hakları ofisi ise 1 Ocak 2020’den bu yana 299 sivil ölümü kaydedildiğini, bunların yüzde 93’ünün Suriye hükümeti ve müttefikleri kaynaklı olduğunu açıkladı.

AFRİN VE EL BAB’A GÖÇ SÜRÜYOR

İdlib’de Rusya’nın hava desteğini alan rejim güçlerinin Halep’in batı ve kuzeybatı kırsalında ilerleyişi ise sürüyor. Yerel kaynaklar, rejim güçlerinin Halep vilayetinin neredeyse tamamını alması sonrası batı ve kuzeydeki sivillerin Zeytin Dalı harekât bölgesi (Afrin) ile bu bölge üzerinden Fırat Kalkanı (El Bab) bölgesine geçiş yapmaya başladığı bilgisini verdi.

TSK NOKTASINA YAKLAŞTILAR

Esad rejimin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kuzeyde Şeyh Akil bölgesinde bulunan 3 numaralı askeri gözlem noktasına da çok yaklaştığı öne sürüldü. Toplamda TSK’nın İdlib’deki altı gözlem noktası rejim kontrolündeki bölgede kaldı.