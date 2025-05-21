BM’den Gazze’ye yardım çığlığı: Yardım girmezse 14 bin bebek risk altında

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İsrail 2 Mart’tan itibaren insani yardımların girişini engellediği Gazze Şeridi’ne uluslararası tepkileri yumuşatma amacıyla önceki günden itibaren kısıtlı miktarda yardım girişine izin verirken, yetkililer 11 haftalık abluka sonrası İsrail’in girişine izin verdiği yardım miktarının çok az olduğunu vurguluyor. Mart ayından bu yana en az 57 çocuğun açlıktan öldüğü Gazze’de binlercesi de risk altında. Birleşmiş Milletler insani yardım şefi Tom Fletcher dün BBC’ye yaptığı açıklamada “48 saatin çok önemli olduğunu” belirterek Gazze’deki 14 bin bebeğin hayatının bölgeye girecek yardımlara bağlı olduğu uyarısını yaptı.

‘OKYANUSTA BİR DAMLA’

BBC Radyo 4’te yayınlanan Today’s isimli programa katılan Fletcher, İsrail’in Gazze’ye girmesine izin verdiği yardım miktarının yetersiz olduğunu belirtti. Pazartesi günü bölgeye yalnızca 5 yardım kamyonunun girdiğine dikkat çeken BM yetkilisi, bunun “okyanusta bir damla anlamına” geldiğini söyledi. Bebek maması ve gıda yüklü yardım kamyonlarının Gazze-Mısır sınırının hemen diğer tarafında beklediğini ancak İsrail izin vermediği için insanlara ulaştırılamadığını söyleyen Fletcher, yardım zamanında ulaşmazsa 48 saat içinde 14 bin bebeğin ölebileceğini ifade etti. Birçoğu İsrail saldırılarında öldürülmesine rağmen “sahada çok güçlü ekipleri” olduğunu vurgulayan Fletcher, “48 saat içinde bu 14 bin bebekten kurtarabildiğimiz kadarını kurtarmak istiyoruz” diye konuştu.

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100 TIRA ONAY ÇIKTI

BM’nin Filistin yardım ajansı UNRWA’nın Sağlık Direktörü Akihiro Seita da bir açıklama yaparak Gazze’deki yetersiz beslenme ve açlık oranlarının “katlanarak” devam edebileceği uyarısında bulundu. Seita, mevcut gıda kıtlığının sürmesi halinde krizin kontrolden çıkabileceğini belirtirken, UNRWA’nın sosyal medya hesabından da “İsrail, 11 haftadır Gazze’ye tüm yardımların girişini engelliyor. Gazze’ye şu anda giren tek şey bombalar” paylaşımı yapıldı.

BM insani yardım ofisinin sözcüsü Jens Laerke, dün bölgeye 100 yardım tırının girişine İsrail’in onay verdiğini ve bu tırlarda öncelikle bebek maması ve genel gıda malzemelerinin bulunduğunu duyurdu. Laerke, yardımların BM tarafından organize edilen mevcut sistemle dağıtılacağını açıkladı. Öte yandan sahadaki BM görevlileriyle konuşan Al Jazeera muhabirleri, insani krizin yatıştırılması için günlük en az 500 yardım tırı ve 50 yakıt tankerine ihtiyaç olduğunu aktarıyor.

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KATAR: GÖRÜŞMELER TIKANDI

Savaşı sona erdirmek için Katar’ın başkenti Doha’da süren ateşkes müzakereleri yine tıkanma noktasına geldi. Son olarak ABD-İsrail çifte vatandaşı rehine Edan Alexander’ın Hamas tarafından serbest bırakılması sonrası Washington müzakereleri canlandırma çabasında bulunmuştu. Dün açıklama yapan Katar Başbakanı Muhammed el Sani, “taraflar arasındaki temel uçurumun kapatılamadığını” vurgulayarak son dönemde yapılan müzakerelerin herhangi bir sonuç doğurmadığını söyledi. İsrail’in giderek artan saldırganlığının barış ihtimalini zedelediğini belirten Katar Başbakanı, “Bir taraf savaşı sona erdirebilecek kısmi anlaşma peşindeyken diğer taraf savaşı sona erdirecek tek bir anlaşma istiyor. Bu konuda köprü kuramadık” diye konuştu.

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AVRUPA’DAN 19 AY SONRA ‘SOMUT ADIM’ TEHDİDİ... GÜNAYDIN AVRUPA

7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ni havadan ve karadan yoğun saldırılarla yaşanmaz bir hale getiren İsrail’e Avrupa 19 aylık katliamın sonunda somut bir tepki gösterme sinyali verdi. Önceki gece yayımlanan bildilerle Gazze’deki sivil halka yapılanların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Avrupa ülkeleri, İsrail’in yardım ablukasını kaldırmaması halinde “somut adım atma” tehdidinde bulundu. Dün de Brüksel’deki Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısının gündem maddelerinden biri AB-İsrail arasındaki ticaret anlaşmasının gözden geçirilmesiydi.

BİLDİRİYLE TEHDİT

İngiltere, Fransa ve Almanya’nın da aralarında bulunduğu 22 ülkenin dışişleri bakanları ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, önceki akşam İsrail’e Gazze’ye yardımların bütünüyle yeniden başlamasına derhal izin verme çağrısı yaptı. Ardından İngiltere, Fransa ve Kanada liderleri ayrı bir ortak açıklama yayınladı. İsrail’in girişine izin verdiği yardım miktarının Gazze’deki halka yardım etmemesinin “kabul edilemez” olduğu ve “Uluslararası İnsancıl Hukuk’un ihlali” riski taşıdığı belirtilen üçlü bildiride, İsrail’in insani yardım engelini kaldırmaması halinde “somut adımlar atılacağı” belirtildi.

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LONDRA YAPTIRIM AÇIKLADI

AB üyesi olmayan İngiltere hükümeti ise dün İsrail ile serbest ticaret müzakerelerini durdurdu ve İsrail’in Gazze’deki eylemlerini protesto etmek amacıyla Batı Şeria yerleşimcilerine yeni yaptırımlar getirdi.

İSRAİLLİ SİYASETÇİ ÜLKEYİ KARIŞTIRDI... ‘ÇILDIRDIK, HOBİ İÇİN BEBEK ÖLDÜRÜYORUZ’

İsrail’de muhalefetteki Demokrat Parti Başkanı ve eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan, ülkesinin Gazze Şeridi’nde 19 aydır sürdürdüğü katliamı sert sözlerle eleştirince İsrail karıştı. İsrail kamu yayıncısı Kan’a demecinde, Binyamin Netanyahu hükümetinin “hobi için bebek öldürdüğünü” söyleyen Golan’a İsrail siyaseti büyük tepki gösterdi. Netanyahu hükümetinin “intikamcı, ahlaksız ve kriz zamanında ülke yönetme kabiliyetinden yoksun” kişilerle dolu olduğunu söyleyen Golan, bu durumu “İsrail’in varlığı için bir tehdit” olarak nitelendirdi. “Normal bir devlet sivillere karşı savaş yürütmez, hobi olarak çocukları öldürmez, bir halkı yerinden etmeyi kendisine hedef olarak belirlemez” diyen İsrailli siyasetçi, “İsrail milletler arasında bir parya devleti olmaya doğru ilerliyor” diyerek ülkesinin uluslararası toplumdan dışlanma tehlikesi olduğunu vurguladı.

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SONRA GERİ ADIM ATTI

Golan’ın açıklamalarına hem iktidar hem muhalefet cephesinden tepkiler yükseldi. Netanyahu, İsrail ordusunun “dünyanın en ahlaklı ordusu olduğunu” savunarak, Golan’ı “kahraman İsrail askerlerine kan iftirası atmakla” suçladı. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ana muhalefet partisi Gelecek Var lideri Yair Lapid, Ulusal Birlik Başkanı Benny Gantz gibi isimler Golan’ın açıklamalarını kınarken, Adalet Bakanı Yariv Levin, İsrail ordusuna yorumlarından dolayı Golan’ın askeri rütbesini sökme çağrısında bulundu. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise Golan’ı “Hamas sözcüsü ağzıyla konuşmakla” suçladı. Gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Golan, sözleriyle hükümetteki Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich gibi aşırılıkçıların fantezileri nedeniyle bu savaşın çıktığını anlatmaya çalıştığını belirtti. Paylaşımında İsrail askerlerinden “kahraman” diye bahseden Golan, savaşın sona ermesi çağrısını ise yineledi.