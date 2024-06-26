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BM'den Gazze'ye polis gücü gönderilmesine ilişkin açıklama: Üyelerin taleplerini yerine getirmeye hazırız

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#BM#Gazze#Polis
BMden Gazzeye polis gücü gönderilmesine ilişkin açıklama: Üyelerin taleplerini yerine getirmeye hazırız
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 21:47

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Gazze'ye polis gücü gönderilmesine ilişkin, "Üyelerin taleplerini yerine getirmeye hazırız." dedi.

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Lacroix, New York'taki BM binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazze'de yardım dağıtımına ilişkin birçok sorun olduğuna işaret eden Lacroix, özellikle yağmalama vakalarının arttığını belirtti. Lacroix, bu sorunlara bir çözüm bulunması gerektiğini, seçeneklerden birinin üçüncü bir tarafın dahil edilmesi olabileceğini kaydetti. Bu üçüncü tarafın BM olup olmayacağının ise bilinmediğini aktaran Lacroix, BM barış gücünün dahil olması için bazı süreçler gerektiğini, BM Güvenlik Konseyi'nin de bu sürecin bir parçası olduğunu dile getirdi. Lacroix, "BM Güvenlik Konseyi'nin talep etmesi halinde Gazze'ye polis gücü gönderir misiniz?" sorusuna, "Üyelerin taleplerini yerine getirmeye hazırız." şeklinde cevap verdi.

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#BM#Gazze#Polis

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