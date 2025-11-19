×
BM'den Gazze çağrısı: 'Acilen' diyerek duyurdular

#Birleşmiş Milletler#Gazze#İnsani Yardım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2025 14:21

Birleşmiş Milletler yetkilileri, Gazze’de şiddetli yağışlar, su baskınları ve soğuk hava koşullarının krizi ağırlaştırdığını vurgulayarak, daha fazla yardımın ulaştırılması için kısıtlamaların acilen kaldırılması gerektiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gazze'deki Filistinliler, son yağmurların ardından üşüyor ve sırılsıklam oluyor. Sel suları yükselirken ve sahip oldukları az sayıdaki eşyalar da yok olurken, hayal kırıklığı artıyor” ifadelerini kullandı.

BM ve ortaklarının yardım için harekete geçtiğini ancak çok daha fazlasına ihtiyaç olduğunu belirten Fletcher, “Daha fazla yardımın ulaştırılabilmesi için kalan kısıtlamalar acilen kaldırılmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

OCHA İHTİYAÇ MALZEMELERİ DAĞITIYOR

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq ise düzenlenen günlük BM toplantısında, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ekiplerinin yağışlardan zarar gören ailelere çadır, branda ve diğer temel ihtiyaç malzemelerini dağıtmaya devam ettiğini söyledi.

Haq, ayrıca BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü’nün (UNSCO), işgal altındaki Filistin toprakları insani yardım fonundan Gazze’deki hayati operasyonları desteklemek amacıyla 18 milyon dolar kaynak ayırdığını açıkladı.

Şiddetli yağışların ve kış koşullarının Gazze’deki zor olan yaşam şartlarını daha da ağırlaştırdığını aktaran Haq, bu kaynağın gıda, su, sağlık ve barınma gibi temel ihtiyaçlara yönelik 30’dan fazla projenin yürütülmesini mümkün kıldığını ifade etti.

#Birleşmiş Milletler#Gazze#İnsani Yardım

