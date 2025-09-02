BM'den Gazze ablukasını kırmaya çalışan Sumud Filosu'na destek

×
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2025 15:28

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Filistin ile dayanışma ve İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) girişimini "Gazze'ye daha fazla ihtiyaç duyulan yardımı ulaştırabilecek her türlü girişimi memnuniyetle karşıladıklarını" şeklinde yorumladı.

Laerke, AA muhabirinin "44 farklı ülkeden binlerce aktivistin yer aldığı Küresel Sumud Filosu, onlarca gemiyle İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak için yola çıktı. Bu gemilerde tonlarca insani yardım da bulunuyor. BM olarak böyle bir girişimi nasıl karşılıyorsunuz?" sorusunu yazılı yanıtladı.

UNOCHA Sözcüsü Laerke, "Prensip olarak Gazze'ye daha fazla ihtiyaç duyulan yardımı ulaştırabilecek her türlü girişimi, insani ilkelere uygun ve onurlu bir şekilde sunulduğu sürece memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etme yollarının aranmasını ifade eder.

Filistin'le ilgili sanatsal etkinliklerde, zeytin ağacı ve köylü hamile kadın sembolleri bu kavramı tasvir etmek için kullanılır.

