BM'den Gazze ablukasını kırmaya çalışan Sumud Filosu'na destek

Laerke, AA muhabirinin "44 farklı ülkeden binlerce aktivistin yer aldığı Küresel Sumud Filosu, onlarca gemiyle İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak için yola çıktı. Bu gemilerde tonlarca insani yardım da bulunuyor. BM olarak böyle bir girişimi nasıl karşılıyorsunuz?" sorusunu yazılı yanıtladı.

UNOCHA Sözcüsü Laerke, "Prensip olarak Gazze'ye daha fazla ihtiyaç duyulan yardımı ulaştırabilecek her türlü girişimi, insani ilkelere uygun ve onurlu bir şekilde sunulduğu sürece memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etme yollarının aranmasını ifade eder.

Filistin'le ilgili sanatsal etkinliklerde, zeytin ağacı ve köylü hamile kadın sembolleri bu kavramı tasvir etmek için kullanılır.