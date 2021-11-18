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BM'den DEAŞ/H uyarısı:' Taliban, Afganistan'da büyümesini durduramıyor'

#Taliban#Afganistan#DEAŞ
BMden DEAŞ/H uyarısı: Taliban, Afganistanda büyümesini durduramıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons, Taliban'ın terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan kolu DEAŞ/H'nin büyümesini durduramadığı uyarısında bulundu.

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Lyons, BM Güvenlik Konseyi'ne brifinginde, "Daha önce birkaç yer ve başkentte bulunan DEAŞ/H şimdi neredeyse tüm vilayetlerde ve giderek daha da aktif hale geliyor." dedi.

Taliban'ın DEAŞ/H ile bağlantılı olduğunu düşündüğü şüphelileri hukuk dışı gözaltına aldığı ya da öldürdüğüne dikkati çeken Lyons, "Taliban, DEAŞ/H'nin Afganistan'da büyümesini durduramıyor." ifadesini kullandı.

Lyons, DEAŞ/H'nin Afganistan'daki saldırılarını da artırdığını belirterek, geçen yıl 60 civarı saldırı düzenleyen örgütün bu yıl 334 saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

"AFGAN EKONOMİSİ ÇÖKERSE UYUŞTURUCU, SİLAH VE İNSAN KAÇAKÇILIĞI ARTAR"

Afganistan'da insani durumun da giderek kötüleştiğine dikkati çeken Lyons, uluslararası topluma insani yardımları artırması çağrısı yaptı.

Lyons, Afganistan'da ekonominin çökmesi durumunda ise uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığının artıracağı ve bu durumun terörü tetikleyeceği uyarısında da bulundu.

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#Taliban#Afganistan#DEAŞ

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