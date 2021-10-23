BM'den bir Myanmar uyarısı daha!

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BM İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, ülkedeki son gelişmelere ilişkin Genel Kurul raporunu değerlendirdi.

Myanmar ordusunun kuzey eyaletlerine on binlerce asker ve ağır mühimmat konuşlandırmasının Arakan eyaletinde 2016 ve 2017'de yaşanan soykırımın öncesindeki asker sevkiyatlarına benzediğine işaret eden Andrews, "Her şeye hazırlıklı olmalıyız, zira asker konuşlandırılan bölgedeki halk, daha fazla kitlesel vahşete karşı kendilerini hazırlamış durumda. Umarım haksız çıkarım." dedi.

Andrews, uluslararası camianın Myanmar ordusuna para, silah ve meşruluk kapısını kapatması çağrısında bulundu ve yakın zamanda binlerce siyasi tutuklunun serbest bırakılmasını örnek vererek bu tür yaptırımların işe yaradığına dikkati çekti.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) 26 Ekim'de başlayacak 2021 Liderler Zirvesi'ne Myanmar askeri yönetimini davet etmemesini olumlu karşılayan Andrews, "Bu karar, askeri yönetimin üçüncü temel ihtiyacına, yani meşruluk arayışına darbe vurmuştur. Askeri yönetimi silah ve paradan mahrum bırakmak için daha fazlası yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Andrews, BM Güvenlik Konseyi'ne daha önce yaptığı "Myanmar'a karşı silah ambargosu uygulama" çağrısını yineledi.

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Şimdiye kadarki sembolik yaptırım kararlarının Myanmar ordusuna geri adım attıramadığını belirten Andrews, "Askeri yönetim için en yüksek gelir kaynağı petrol ve gaz endüstrisidir. Konsey üyesi ülkelere, bundan önce yüzlerce sivil toplum kuruluşunun yaptığı çağrıya kulak vererek, orduya ait Myanmar Petrol ve Gaz Şirketi'ne yaptırımda bulunma çağrısı yapıyorum." dedi.

ASKERİ DARBE



Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu verilerine göre ordunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1100'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, 9 binden fazla gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.



