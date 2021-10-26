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BM'den Afganistan'ın komşu ülkelerine flaş çağrı

#Afganistan#BM#Dünya
BMden Afganistanın komşu ülkelerine flaş çağrı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch, "Afganistan'ın komşu ülkeleri, güvenlik için sınır ötesine geçen Afgan sivillere yardımlarını artırmalıdır." dedi.

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Sözcü Baloch, BM'nin Cenevre Ofisi'nde düzenlenen çevrim içi basın toplantısında, Afganistan'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pakistan hükümetinin, Afganistan sınırından Pakistan'a sınır geçişleri ve gıda sevkiyatını kolaylaştırma kararını olumlu karşıladığını belirten Baloch, "Sınır geçişlerindeki kesintiler iki ülke arasındaki ticareti ve güvenlik arayışıyla sınır ötesine geçmek isteyen Afgan sivilleri olumsuz etkiledi." dedi.

Baloch, Afgan sivillerin Pakistan'a en çok geçiş yaptığı Çaman-Spin Boldak Geçiti'nin haftalarca kapatılmasının çok sayıda kadın ve çocuk sığınmacıyı zor durumda bıraktığını kaydederek, "Sınır geçişlerini kolaylaştırma kararı, çok sayıda Afgan sivili insan kaçakçılarının eline düşmekten kurtaracaktır." şeklinde konuştu.

Dünyadaki Afgan mültecilerin yüzde 90'ına İran ve Pakistan'ın ev sahipliği yaptığına işaret eden Baloch, "Pakistan'da 1,4 milyondan fazla ve İran'da yaklaşık 800 bin Afgan mülteciye koruma sağlanması için daha fazla uluslararası desteğe ihtiyaç vardır. Afganistan'ın komşu ülkeleri, güvenlik için sınır ötesine geçen Afgan sivillere yardımlarını artırmalıdır." ifadelerini kullandı.

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BM'ye bağlı Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Gıda Programının (WFP) yayımladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması Raporu'nda, kasımdan itibaren, Afganistan nüfusunun yüzde 55'ine tekabül eden 22,8 milyon kişinin, şiddetli gıda krizi yaşayacağı öngörülmüştü.

Raporda, an itibariyle ülkedeki 18,8 milyon kişinin şiddetli açlık krizi altında olduğu kaydedilmişti.

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilmesiyle başlayan sürecin ardından başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi sonrası kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.

ABD, 31 Ağustos'ta Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamıştı.

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