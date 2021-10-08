BM’den Afganistan’daki saldırıyla ilgili açıklama

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BM’nin Afganistan’daki misyonu UNAMA’dan yapılan açıklamada, Cuma namazı sırasında düzenlenen saldırının ciddi endişeye neden olduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Afganistan'daki BM ailesi, bugün Kunduz'da meydana gelen bir saldırıda çok yüksek can kaybı olduğuna dair raporlardan derin endişe duyuyor. İlk bilgiler, camide meydana gelen intihar saldırısında 100'den fazla kişinin öldüğünü ve yaralandığını gösteriyor.



Bugünkü olay, rahatsız edici bir şiddet modelinin parçası. Bu hafta görünüşe göre bir dini kurumu hedef alan 3’üncü ölümcül saldırı” ifadelerine yer verildi.