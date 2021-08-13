BM'den Afganistan açıklaması: 'Durum kontrolden çıktı'

Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Afganistan'ın yeniden "kaosa sürüklendiği" uyarısı yaptı.

Sadece son bir ayda özellikle Helmand, Kandahar ve Herat'ta binden fazla kişinin çatışmalar yüzünden hayatını kaybettiğini söyleyen Guterres, Afgan güçleri ve Taliban arasındaki kentlere sıçrayan çatışmaların sivillere büyük zarar verdiğini ifade etti.

Guterres, "Afganistan kontrolden çıkıyor. Taliban'a derhal saldırılarına son verme ve Afgan halkının çıkarları için iyi niyetle müzakerelere dönme çağrısı yapıyorum." dedi.

Sivillere yönelik saldırıların uluslararası insani hukuku ihlali olduğunu ve savaş suçu teşkil ettiğini belirten Guterres, Taliban'ın kontrolü altındaki bölgelerde özellikle kadınların ve gazetecilerin hedef alınmasının ve insan haklarına yönelik ciddi kısıtlamaların "son derece rahatsız edici" olduğunu söyledi. Guterres, "Özellikle de Afgan kız çocukları ve kadınların zor kazanılmış haklarının ellerinden alındığına dair haberler görmek dehşet verici ve çok üzücü." diye konuştu.

Genel Sekreter Guterres, savaşarak iktidarı ele geçirmenin kayıp olduğu, bunun Afganistan'ı uzun süreli bir iç savaşa ve tamamen izolasyona sürükleyeceği uyarısında bulundu.

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