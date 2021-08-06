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Dünya
AA
Haber Giriş: 06.08.2021 - 18:51 | Son Güncelleme:

BM'den Afganistan açıklaması

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BM'den Afganistan açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'ın "tehlikeli dönüm noktasına" geldiğini ve son bir ayda meydana gelen çatışmalarda binden fazla kişinin öldüğünü bildirdi.

BM Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons, BM Güvenlik Konseyi'ne brifinginde, Taliban'ın ilerleyişi ile Afganistan'da savaşın daha ölümcül ve daha yıkıcı bir hal aldığı uyarısında bulundu. Lyons, "Önümüzde bizi ya gerçek bir barış müzakeresi ya da korkunç bir insani durum, artan insan hakları ihlalleri ve vahşi bir çatışmayla iç içe geçmiş trajik bir kriz bekliyor. Böyle bir felaketin Afganistan sınırlarının ötesinde de sonuçları olacaktır." ifadesini kullandı.

Afganistan'ın "tehlikeli bir dönüm noktasına" girdiğini ve son bir ayda çatışmalarda binden fazla kişinin öldüğünü söyleyen Lyons, Afganistan'daki krizin Suriye ve Saraybosna'daki savaşları anımsattığını belirtti. Lyons, çok sayıda Afgan'ın ülkeden ayrılmaya çalıştığına dikkati çekerek, "Bu yıl, hem düzensiz hem de yasal yollardan göçün iki katına çıkmasını bekliyoruz." dedi

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