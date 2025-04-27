BM’den açlık uyarısı Trump: Gazze’ye iyi davranmak lazım

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Trump, bir soru üzerine Gazze’deki gıda ve ilaç sıkıntısıyla ilgili İsrail tarafıyla konuştuğunu belitti.

‘BUNUNLA İLGİLENECEĞİZ’

ABD lideri, “Bu konu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmemizde gündeme geldi. Dedim ki, Gazze’ye iyi davranmak lazım. Bu insanlar acı çekiyor. Çok ciddi ilaç ve gıda ihtiyacı var ve biz bununla ilgileneceğiz” ifadelerini kullandı. Tel Aviv yönetimi, 56 gündür 2 milyondan fazla Filistinli açlık ve susuzlukla mücadele ederken Gazze’ye herhangi bir insani yardım, yakıt veya ilaç girişine izin vermiyor. Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail’in yaklaşık 2 aydır insani yardım girişini engellediği Gazze’de çocukların açlıktan öldüğünü söyledi.

HAMAS: 5 YILLIK ATEŞKESE VARIZ

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Gazze’de süren işgali sona erdirmek amacıyla hazırlanan 5 yıllık ateşkes planı üzerinde yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Mısır ve Katar’ın arabuluculuğunda taraflara sunulan yeni teklife Hamas yeşil ışık yaktı. AFP’ye konuşan Hamas yetkilisi, Filistinli grubun ‘tüm rehineleri tek seferde serbest bırakmaya ve 5 yıllık ateşkese’ hazır olduğunu söyledi. İsrail ise son öneriye henüz yanıt vermedi.