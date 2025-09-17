BM’den 72 sayfalık rapor: ‘İsrail Gazze’de soykırım yapıyor’

Haberin Devamı

7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden İsrail’in Gazze’deki işgali ve yaşattığı insani kriz BM Filistin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu tarafından ‘soykırım’ olarak nitelendirildi. 72 sayfalık rapora göre, İsrail’in savaşta 1948 Soykırım Sözleşmesi’nde uluslararası hukukun tanımladığı beş soykırım suçundan dördünü işlediğine dair kanıtlar mevcut. Rapor bunları bir topluluğun üyelerini öldürmek, onlara ciddi bedensel ve ruhsal zarar vermek, topluluğu yok etmek için koşullar yaratmak ve doğumları engellemek olarak sıraladı. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant başta olmak üzere İsrailli yetkililerin soykırımı teşvik ettikleri, hatta kışkırttıklarına dikkat çekilen raporda, İsrail yetkililerinin bu kışkırtmayı cezalandırmak için harekete geçmediğine işaret ediliyor.

‘SESSİZLİK SUÇ ORTAKLIĞI’

Komisyon Başkanı Navi Pillay, hazırladıkları raporu açıklarken “Gazze’de soykırım yaşanıyor” dedi. Pillay, “Bu vahşi suçların sorumluluğu, neredeyse iki yıldır Gazze’de soykırım kampanyası düzenleyen devletin en üst düzeyindeki İsrailli yetkililere aittir. Uluslararası toplum İsrail’in Gazze’deki Filistin halkına karşı başlattığı soykırım kampanyasına sessiz kalamaz, bu suç ortaklığı anlamına gelir” dedi. Öte yandan BM rapora İsrail’den jet hızıyla tepki geldi. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından, “İsrail çarpıtılmış raporu kesinlikle reddediyor ve bu komisyonun derhal lağvedilmesini talep ediyor” açıklaması yapıldı. Raporun Hamas’a hizmet ettiği iddia edildi.

BİLGİ NOTU

Komisyon 2021 yılında, işgal altındaki Filistin topraklarında ve İsrail’de insan hakları ihlallerinin incelenmesi için kurulmuştu. Bu komisyonun raporları bağlayıcı değil, BM’nin resmi tutumunu da yansıtmıyor. Ancak komisyon tarafından hazırlanan kapsamlı hukuki rapor ve içerdiği kanıtlar mahkemeler tarafından da kullanabiliyor. Böylece uluslararası camiada diplomatik baskı oluşturabiliyor.