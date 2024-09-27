BM'de utanç günü! Katliamcı Netanyahu dünyaya yalan söyledi... Türk heyeti ve birçok delegasyon salonu terk etti

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, New York sokaklarındaki çok sayıda protestocunun arasından geçerek Birleşmiş Milletler binasına geldi.

Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda konuşan Netanyahu, "Hanımefendiler ve beyefendiler. Bugün bu sene buraya gelmeyi planlamıyordum. Ülkem bu sene bir savaşta. Bize karşı yapılan yalanları ve iftiraları duyduktan sonra ki bazılarını buradaki kişiler yaptı. Buraya gelmemdeki sebep, jalkım için konuşmak, ülkem için konuşmak, hakikati anlatmak. İsrail barış istiyor. İsrail sukünet istiyor. İsrail zamanında barış yaptı ve yine yapacak. Ancak barbar düşmanlarla karşı karşıyayız ve bizim kendimizi savunmamız gerek. Düşmanımız bizi yok etmek istiyor. Medeniyetimizi yok etmek istiyor." dedi.

İRAN'I UYARDI

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Netanyahu, kürsede yaptığı konuşmasına İran'ı kendilerine saldırmaması konusunda uyararak devam etti.

“Eğer siz bize saldırırsanız, biz de size saldırırız” diyen Netanyahu, “İran'da İsrail'in uzun kolunun ulaşamayacağı hiçbir yer yoktur” dedi

İsrail'in “İran'ın laneti” ile “Araplar ve Yahudiler arasında tarihi bir normalleşmenin kutsaması” arasında bir konumda bulunduğunu söyledi.

Netanyahu, bir elinde "Lanet" diğer elinde "Nimet" yazan harita göstererek birinin İran'ın saldırgan tutumu, diğerinin ise İsrail-Arap ilişkilerinin potansiyeli ifadesinde bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Filistin toprağı Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni, "İsrail" olarak gösteren bir harita kullandı.

BOŞ SALONA KONUŞTU

Boş bir salona hitap eden Netanyahu, Hamas'ın teslim olması, rehineleri serbest bırakması ve silahlarını bırakması halinde savaşın şimdi sona erebileceğini aksi takdirde İsrail'in “tam zafere” kadar mücadeleye devam edeceğini ifade etti.

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Netanyahu, Hizbullah'ı da yenerek bu grubun küresel bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Kuzey İsrail'de yaşayan 60 bin kişinin mülteci durumuna düştüğünü söyleyerek, “Amerikan hükümeti buna ne kadar tahammül edebilir?” sorusunu yöneltti. “Buraya artık yeter demek için geldim” diyen Netanyahu, vatandaşların güvenli bir şekilde evlerine dönene kadar rahat etmeyeceklerini kaydetti.

Hizbullah'ın BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını 18 yıldır uygulamayı reddettiğini dile getiren Netanyahu, bu grubun güney Lübnan'ı terk etmek yerine güçlerini İsrail sınırına taşıdığını belirtti.

“Hizbullah, her mutfağa bir füze, her garaja bir roket koyarak kendi halkını tehlikeye atıyor” diyen Netanyahu, “Hizbullah savaş yolunu seçtiği sürece” İsrail'in vatandaşlarını güvenli bir şekilde geri gönderme hakkının olduğunu vurguladı.

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Netanyahu, İsrail'in üst düzey askeri komutanlarını etkisiz hale getirdiğini ve roketleri imha ettiğini belirterek, “Tüm hedeflerimize ulaşana kadar Hizbullah'ı aşağılamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TÜRK HEYETİ VE BİR ÇOK DELEGASYON SALONU TERK ETTİ

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın öncülüğünde Türk heyeti, Netanyahu BM Genel Kurul hitabına başlamadan önce salondan ayrıldı.

Birçok delegasyonun, Türk heyetine eşlik ettiği ve salonun önemli ölçüde boşaldığı görüldü.

Netanyahu kürsüdeyken salondan bazı seslerin yükseldiği de duyuldu.