BM’de Ukrayna için tarihi adım

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Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin ‘’çekimser’’ ve Rusya’nın ‘’hayır’’ oyu kullanmasına rağmen, BMGK’daki toplantının gerçekleşmesi için gerekli olan en az 9 ‘evet’’ oyuna ulaşıldı.

40 YIL SONRA İLK

Böylece Güvenlik Konseyi, 40 yıl aradan sonra ilk kez BMGK’ya ‘’acil özel oturum’’ için izin verdi. BMGK’da bugün yapılacak olan oturumda tarafların veto hakkı olmadığı için, Rusya’nın askerlerini Ukrayna’dan derhal çekmesi ve şiddetle kınanmasının ezici bir çoğunlukla kabul edilmesi bekleniyor. Öte yandan yarın Güvenlik Konseyi, Norveç ve İngiltere’nin talebi üzerine Ukrayna’daki insani durumu görüşmek üzere bir kez daha toplanacak.

‘HESAP VERECEKSİNİZ’

ABD’nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, Güvenlik Konseyi’nin tarihi kararı sonrasında yaptığı konuşmada, Rus subay ve askerlerine seslenerek, “Dünya izliyor. Fotoğraf ve video delilleri artıyor ve yaptıklarınızdan hesap vereceksiniz. Vahşetlere izin vermeyeceğiz” sözleriyle Rus askerlerin yargılanabileceğini söyledi.