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BM'de gergin bekleyiş: Zelenski ve Lavrov aynı masada oturacak mı? Zelenski: 'Nasıl olacak gerçekten hiç bilmiyorum'

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#Ukrayna#Zelenski#Bm
BMde gergin bekleyiş: Zelenski ve Lavrov aynı masada oturacak mı Zelenski: Nasıl olacak gerçekten hiç bilmiyorum
Birsen Ateş
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 10:01

Bu yıl 78'incisi düzenlenen BM Genel Kurulu görüşmelerine katılacak olan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un karşı karşıya gelip gelmeyeceği merak konusu olurken, Zelenski Rusya'nın BM'deki varlığı ile ilgili sert eleştirilerde bulundu.

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Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkeleri bir araya getiren BM Genel Kurulu görüşmelerinin 78'incisi bugün New York'ta başlıyor.

Her yılın Eylül ayında düzenlenen kritik zirve bu yıl yine Ukrayna savaşının gölgesinde başlıyor. Rusya'nın Şubat 2022'deki işgalinden bu yana ilk kez bugün BM genel kuruluna şahsen hitap edecek olan Ukrayna Devlet başkanı Volodymyr Zelenski New York'a ulaştı.

BMde gergin bekleyiş: Zelenski ve Lavrov aynı masada oturacak mı Zelenski: Nasıl olacak gerçekten hiç bilmiyorum

ZELENSKİ'DEN TEPKİ: BM'DE HALA RUS TERÖRİSTLERE YER VARSA...

Birleşmiş Milletler'de Rusya'nın en üst düzey diplomatıyla yollarının kesişmesi beklenen Ukrayna lideri ABD seyahati öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı ve Rusya'nın BM Genel Kurulu'ndaki yerini sorguladı.

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Verdikleri mesajların ortakları ve müttefikleri tarafından anlaşılmasının Ukrayna için önemli olduğunu vurgulayan Zelenski, "Çok yazık ama hala Birleşmiş Milletler'de Rus teröristlere yer varsa, bu benim için bir soru değil. Bence bu Birleşmiş Milletler'in tüm üyelerine sorulması gereken bir soru" dedi.

BMde gergin bekleyiş: Zelenski ve Lavrov aynı masada oturacak mı Zelenski: Nasıl olacak gerçekten hiç bilmiyorum

ZELENSKİ VE LAVROV KARŞI KARŞIYA GELECEK Mİ?

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Ukrayna savaşının üzerinden yaklaşık 19 ay geçti. Zelenski New York'a batılı müttefiklerin silah ve diğer yardımlarının devam etmesi için çağrıda bulunmak üzere geldi.

Zelenski Çarşamba günü BM Güvenlik Konseyi toplantısına da katılacak. Ancak toplantıya konseyin daimi ve veto hakkına sahip üyesi olan Rusya'nın Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un katılması ve açıklama yapması bekleniyor.

BMde gergin bekleyiş: Zelenski ve Lavrov aynı masada oturacak mı Zelenski: Nasıl olacak gerçekten hiç bilmiyorum

ZELENSKİ: NASIL OLACAĞINI BİLMİYORUM

Savaşın iki tarafının 15 üyeli konseyin at nalı şeklindeki masasında karşılıklı oturup oturmayacağı belirsiz.

Gazetecilerin 'Lavrov açıklama yaparken odada kalacak mısınız' sorusunu cevaplayan Ukrayna lideri "Nasıl olacağını bilmiyorum, gerçekten" dedi.

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LAVROV GEÇTİĞİMİZ SENE KÜFÜR ETMİŞTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov geçtiğimiz sene düzenlenen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna Devlet başkanı Zelenski'ye küfür ederek, ağır ifadeler kullanmıştı.

Ukrayna temsilcileri Lavrov'un kullandığı jargonun kabul edilemez olduğunu belirterek Rusya'ya tepki göstermişti.

BMde gergin bekleyiş: Zelenski ve Lavrov aynı masada oturacak mı Zelenski: Nasıl olacak gerçekten hiç bilmiyorum

UKRAYNA'DA GÖREVDEN ALMALAR DEVAM EDİYOR

BM'de Zelenski-Lavrov görüşmesine ilişkin gergin bekleyiş sürerken savaşın devam ettiği Ukrayna'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde yolsuzluk iddiaları nedeni ile Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'u görevden alan Zelenski ABD ziyareti öncesi de 6 bakan yardımcısı ve bir müsteşarın işine son verdi.

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65 yaşındaki Vladimir Gavrilov, 47 yaşındaki Rostyslav Zamlynskii, 45 yaşındaki Hanna Maliar, 50 yaşındaki Denis Sharapov, Vitalii Deineha ve 50 yaşındaki Kostiantyn Vashchenko'nun neden görevden alındığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

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#Ukrayna#Zelenski#Bm

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