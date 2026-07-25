BM’de adaylar görücüye çıktı

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Şili'nin eski Devlet Başkanı Michelle Bachelet, Ekvadorlu diplomat Maria Fernanda Espinosa, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, Guyana'nın BM Daimi Temsilcisi Carolyn Rodrigues-Birkett ve Senegal'in eski cumhurbaşkanı Macky Sall, iki saat süren oturumda hem önceliklerini anlattı hem de "BM'ye yeniden güven kazandırma" sözü verdi.

FAVORİ ADAYLAR VAR

Adaylar gözünü 30 Temmuz'da yapılacak ilk gizli yoklama oylamasına çevirmiş durumda. Güvenlik Konseyi'nde dokuz oy alan ve ABD, İngiltere, Çin, Fransa ile Rusya'nın oluşturduğu beş daimi üyenin vetosunu almayan isim, BM Genel Kurulu'nun onayının ardından 1 Ocak 2027'de göreve başlayacak. UAEA Başkanı Grossi'nin yarışta bir adım önde olduğu değerlendirilirken, Grynspan ile Rodrigues-Birkett'in de güçlü destek aldığı belirtiliyor. Guterres, 2017 yılından bu yana genel sekreter olarak görev yapıyor.