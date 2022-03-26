BM’de 140 ülkeden Rusya’ya çağrı

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BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Kurulu, Ukrayna’daki savaşın insani sonuçlarına dikkati çekmek için önceki gün düzenlediği olağanüstü oturumda, Rusya’ya Ukrayna’daki saldırılarına derhal son verme, tüm güçlerini geri çekme çağrısında bulunarak Kiev’e daha fazla yardım yapılmasını öngören kararı 5’e karşı 140 oyla kabul etti. Tasarının ezici bir oy çokluğu ile kabul edilmesinin ardından, oylamanın gerçekleştirildiği New York’taki BM Genel Kurulu salonunda alkış koptu.

Rusya, Belarus, Suriye, Kuzey Kore ve Eritre tasarıya karşı çıkarken, aralarında Çin’in de bulunduğu 38 ülke “çekimser” oy kullandı. 140 ülke tarafından kabul edilen ve Rusya’nın Ukrayna’dan derhal çekilmesini öngören tasarının hukuken bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Rusya’nın acilen güç kullanmayı durdurmasını öngören benzer bir karar, 2 Mart’taki BM Genel Kurulu’nda da kabul edilmişti. Önceki gün onaylanan bu tasarıyla birlikte, BM’de Rusya’nın Ukrayna işgaline karşı ikinci kez bir karar alınmış oldu. 2 Mart’taki tasarıya ret oyu veren 5 ülkenin tamamı, bu tasarıya da ret oyu verdi.

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‘DERHAL DURDURUN’

Ukrayna tarafından önerilen tasarı, Fransa ile Meksika tarafından hazırlandı. Çarşamba günkü BM Genel Kurulu’nun olağanüstü oturumunda gündeme gelen tasarı, Moskova’nın komşusunu işgalinin ‘insani sonuçlarını’ odağa alıyor. Tasarı doğrudan Moskova’yı işaret ederken, “Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’da, özellikle sivillere ve sivil nesnelere yönelik düşmanlıklarının derhal durdurulmasını talep ediliyor” deniliyor.

ABD: TEK SORUMLU RUSYA

Tasarının kabulünün ardından ABD’nin BM Daimi Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, “güçlü çoğunluğu” hoş karşıladıklarını açıkladı. Thomas-Greenfield, “Tasarıya onay veren ülkeler, Rusya’nın Ukrayna’daki derin insani kriz ve şiddetin tüm sorumluluğunu tek başına üstlendiğini kabul ettiler” dedi.

İZYUM’DAKİ YIKIM UYDUDAN GÖRÜNTÜLENDİ

RUSYA’nın Ukrayna’yı işgalinde 1 ay geride kalırken, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın Harkov oblastına (bölge) bağlı İzyum şehrinin ele geçirildiğini duyurdu. Yoğun bombardımana maruz kalan İzyum’daki yıkım ise uydudan görüntülendi. Ukrayna’nın doğusundaki kent, Rusya yanlısı ayrılıkçıların elindeki Donetsk’ten gelen yoğun saldırılarla birlikte çapraz ateş altında kaldı. Kentin altyapısının tamamen çöktüğü bildirildi. Uydu görüntülerinde, kent merkezinde oluşan 12 metrelik devasa krater dikkat çekti. Kraterin bir tarafında bir okulun yanmış enkazı bulunurken, diğer tarafında futbol sahası yer alıyor.