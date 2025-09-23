BM Zirvesi'nde Azerbaycan ve Ermenistan'dan kritik görüşme

Haberin Devamı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilen 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Zirvesi kapsamında Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, 8 Ağustos'ta düzenlenen tarihi Washington Barış Zirvesi'nin sonuçlarına dayanarak barış gündemini ilerletmek için atılabilecek muhtemel adımlar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Bakanlar, diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabakat kaldı.